В Ставропольском государственном медицинском университете встретили почетного гостя – министра по образованию и Всеобщему Благосостоянию при посольстве Индии в Москве Алока Раджа.

Фото: Лусине ВАРДАНЯН Фото: Лусине ВАРДАНЯН

Программа визита была разнообразной. Сначала прошла экскурсия по университету, которая произвела на него хорошее впечатление: Алоку Раджу рассказали историю вуза, который в следующем году отмечает большой юбилей – 80 лет образования. Заглянули и в хранилище богатой библиотеки медицинского университета.

После министр встретился с ректором СтГМУ Владимиром Кошелем. Как прозвучало, сегодня в Ставропольском государственном университете обучается более 700 студентов из Индии, после большинство из них возвращаются на родину и становятся хорошими специалистами. Владимир Кошель заметил, что университет создает комфортные условия для иностранных студентов и, конечно, большое внимание уделяется качеству образования.

В этот день для Алока Раджа подготовили культурную программу – студенты из Индии представили свою концертную программу. В пресс-центре СтГМУ рассказали, что позже гость побывал в общежитии, ознакомился с тем, в каких условиях живет молодежь.