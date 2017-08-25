Недавно на базе Новокумского филиала Ставропольского краевого музея изобразительных искусств прошла необычная конференция с весьма серьезным и, наверное, даже сложным для непосвященного читателя названием – «Проблемы самоидентификации этноконфессиональных групп в современном мире. Их роль в сохранении уникальных и исчезающих культур». Она состоялась при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, собрав на Левокумской земле ученых разных направлений и разных стран, и уже одно это говорит о важности рассматриваемой темы.

Думается, факт проведения конференции с такой повесткой дня именно в данном месте вполне правомерен, учитывая уникальность этнокультурного явления, каким давно признаны проживающие на Ставрополье казаки-некрасовцы. Куратором конференции выступил давно сотрудничающий с музеем профессор Московской государственной консерватории Николай Денисов, регулярно бывающий в нашем крае.

– Это уже четвертая конференция, проводимая на базе филиала, – рассказала директор краевого изомузея Зоя Белая. – В этом году возникал вопрос о проведении ее в Ставрополе в связи с тем, что теперь в краевом центре есть специальное помещение для некрасовской экспозиции, которое получил музей недавно, в сентябре 2017-го. Наверное, в дальнейшем такие научные мероприятия и будут созываться в краевой столице, но нынче в связи с отмечавшимся 55-летием возвращения некрасовцев из Турции ученые решили побывать непосредственно у живых носителей этого наследия. В целом же могу сказать, что каждая такая встреча открывает участникам все новые темы в вопросах исследования исчезающих этнических групп, к каковым, наверное, следует относить и наших казаков-некрасовцев, как бы грустно это ни звучало.

Группа зарубежных участников конференции в Новокумском.

За годы существования Новокумского филиала музейщики уже достаточно много рассказали о том, кто такие некрасовцы, откуда и как здесь появились. А вот о том, что происходит с ними сейчас, люди знают гораздо меньше. И порой даже плохо понимают, почему вообще музей этим так серьезно занимается. Как призналась Зоя Александровна, иногда ей и ее коллегам доводится слышать удивленные вопросы: почему такое особенное внимание совсем немногочисленной общине некрасовцев на нашем многонациональном и многоконфессиональном Ставрополье? Порой складывается впечатление, что некрасовцев почему-то не любит традиционное казачье сообщество. Конкуренция что ли? Кроме того, некрасовцы – старообрядцы, а портить отношения с официальной православной церковью никто не хочет… Отсюда и происходит это, мягко говоря, недоумение: зачем столько усилий?.. Все эти особенности музейщики видят и стараются учитывать. Но общение с учеными наводит на мысль, что, видимо, не все правильно у нас в крае с пониманием сути некрасовцев. И началось это очень давно, с момента приезда их на Ставрополье, когда не наш краеведческий, а Ростовский и Старочеркасский музеи сразу же в далеком 1962 году взялись за сбор материалов, и сегодня в их фондах находится то, чего на Ставрополье просто нет. Зоя Александровна показывает фото старинного женского головного убора кички, подлинный экземпляр которого сохранен, да только не у нас!

По наблюдениям музейных работников, ставропольских ученых, основательно занимающихся некрасовцами, сегодня почти нет. Что тоже выглядит достаточно странно. Отчасти этот пробел существенно восполнила своими лингвистическими исследованиями профессор СКФУ Виолетта Грязнова, в 2016 году в московском издательстве выпущена ее монография «Говор казаков-некрасовцев Ставропольского края». В объемной книге обобщены результаты нескольких лет работы В. Грязновой, ее студентов и аспирантов. Однако поле для исследований некрасовской культуры, разумеется, одной лингвистикой ограничиваться не может. В чем еще раз убедили прошедшие весной этого года в Москве Дни казаков-некрасовцев. Там вдруг как-то особенно четко стало понятно, что все меньше остается реальных носителей уникальной культуры и все острее встает задача музеефикации этого феномена. Надо не просто обработать накопленный материал (и свой, и тот, что хранится в архивах других городов), но и подготовить специалистов-этнографов, способных профессионально им распорядиться в дальнейшем.

В чем трудность работы исследователей? Прежде всего, убеждена Зоя Белая, в том, что сегодня практически никто не знает, как и какими способами (в том числе музейными) представлять нематериальное культурное наследие широким слоям населения. Об этом многие и много рассуждают, но не знает никто. Готовить модные ныне реконструкции? Кто у нас это может сделать? Музей, являясь хранителем творений изоискусства, не имеет специалистов, которые этим занимались бы, при всем его глубочайшем погружении в некрасовскую тему. Кстати, о погружении: неслучайно ученые, прибывшие на конференцию, единодушно подтвердили: Ставропольский изомузей движется по правильному пути, найдя свое «лицо» в выражении современной жизни некрасовцев. Музейщики добросовестно собрали все материалы, все зарегистрировали, а это весьма солидный объем фондов. Оправдала себя и форма привлечения профессиональных художников, выезжающих теперь уже ежегодно на некрасовские пленэры и фиксирующих образы самих некрасовцев, их быт, занятия… Итогом сотрудничества с краевым Театром кукол стал замечательный спектакль, посвященный некрасовцам, пользующийся большой популярностью.

В чем же дальнейший путь развития темы? Зоя Белая полагает: необходим конкретный заказ местного ставропольского сообщества. Заказ ученым на новые исследования, художникам – на новые картины, музейщикам – на новые экспозиции и т. д. Может, даже кинематографистам – на документальные фильмы, а писателям – на документальные повести… Будет заказ – будут работы. Да и над тем, чтобы показывать достойно все богатство, привезенное нынче в новый экспозиционный зал некрасовцев в Ставрополе, широкому обществу, тоже предстоит еще потрудиться. Потому что на данный момент есть проблемы с привлечением публики в новый зал, несмотря на его, казалось бы, столь выигрышное расположение в исторической части города. Наверное, стоит подумать над новыми контактами с системой образования, как общего, так и высшего.

– Нынешнее общение ученых с жителями Новокумского было, как и в прошлые годы, очень интересным, – с удовлетворением отмечает Зоя Белая. – Некрасовцы все больше нам открываются, они понимают наш интерес и рады поделиться всем, и есть еще надежда захватить все оставшееся, пока еще сохраняемое живыми носителями. Судьба у них такая, что приходилось надеяться в основном на заезжих исследователей, а не на местных. Когда-то фольклорный коллектив содержал богатый колхоз, но это были гастроли, концертные формы пропаганды некрасовского наследия. Сегодня стареют сами люди, нет никакого целевого финансирования. Хотя на разного рода встречах и праздниках некрасовцев демонстрируют с удовольствием: вот какие веселые люди в ярких костюмах, которые будто бы только и делают, что поют да гуляют, и вообще будут жить вечно…

Тут в голосе Зои Александровны явно слышатся грустные нотки с примесью ощутимой иронии. Что ж, ее можно понять…

Одним из самых ярких моментов конференции стала выставка старообрядческого лубка, привезенного гостем из Эстонии – пресвитером и самобытным художником Павлом Варуниным. Некрасовцы порадовали собравшихся ученых и специалистов фрагментами и ныне бытующего неповторимого свадебного обряда. Участники встречи побывали, конечно, и в этнодеревне, а также на церковной службе в старообрядческом храме. Еще была встреча с молоканской общиной в селе Кумская Долина. За будущее молокан музейщики вполне спокойны: там, в отличие от некрасовцев, сохраняется более глубокая и прочная преемственность поколений, в общине много молодежи, которая хорошо подготовлена именно к тому, чтобы подхватить и сохранить духовное и культурное наследие предков… Хотя и некрасовцам пока еще удается каким-то поистине непостижимым образом сохранять свою неповторимую, всеми признаваемую магию. Она действительно существует и никого не оставляет равнодушным созерцателем!

Пресвитер старообрядческой общины Эстонии художник Павел Варунин представляет свои работы в жанре лубка.

При том что круг участников нынешней конференции получился, быть может, не очень большим, зато каким интересным! Достаточно назвать таких зарубежных гостей, как уже упомянутый Павел Григорьевич Варунин, председатель старообрядческих общин Эстонии, отец Александр Кедров, протодьякон собора Александра Невского в Париже, представитель известной семьи Кедровых – организаторов русских православных хоров в Париже. Работа велась в трех секциях, где собрались и светские специалисты, и теологи. Разговор шел о том, например, как церковные обряды помогают выжить внесистемным сообществам, малым этническим группам и конфессиональным сообществам. В частности, именно православное пение значительно способствовало сохранению небольшой нации румын на стыке Востока и Запада, ислама и христианства. А в Париже церковные хоры и вообще православие играют огромную роль в жизни уже нескольких поколений эмигрантов, да и новообращенных христиан, приезжающих из разных городов и стран. Любопытно, что эти православные хоры работают не только в храмах, но и проводят концерты для широкой аудитории. Говорили также о мало используемых пока возможностях координации сотрудничества институтов Западной Европы в целях спасения духовности в современных условиях. Серьезную тему старообрядчества, раскола в церкви и его влияния на всю историю государства поднял Михаил Громов, главный научный сотрудник Института философии РАН. Надо заметить: современные ученые весьма пристально и даже с новых позиций изучают непростые вопросы отношений духовной и светской власти на разных исторических этапах. Выступления Дмитрия Сеня, профессора Южного федерального университета (Ростов) и Александра Ефимова, руководителя Центра русского фольклора Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева привлекли тем, что этим ученым удалось поработать в турецких архивах, и именно на ставропольской конференции введены в научно-культурный оборот найденные ими документы по истории некрасовцев, а в Турции, где более двух веков жили некрасовцы, естественно, много материалов сохранилось.

Очень полезным опытом участия эстонского старообрядчества в сфере туризма поделился П. Варунин: он категорически против того, чтобы из небольших этнических сообществ делать показные «потемкинские» деревни, превращать живущих в таких малых общинах людей в обслугу турагентств. В Эстонии в 12 деревнях много веков исконно проживают старообрядцы, их давно считают вполне своими, даже государственную помощь оказывают. Так вот там старообрядцы не обслуживают туристов, но остаются своего рода фоном для туризма. На их территориях проводят различные фестивали, выставки, ярмарки ремесел, летние лагеря, но все это вполне аккуратно, не вторгаясь в традиционный уклад местных жителей.

Всего в рамках конференции озвучено 26 докладов, все они войдут в итоговый сборник, издаваемый силами Ставропольского музея изоискусств.