Четверо победителей оказалось в фотоконкурсе «В объективе – полиция!», который Главное управление МВД по Ставропольскому краю провело к 100-летию советской милиции. Это Эдуард Корниенко, фотограф «Ставропольской правды» (на снимке), Дмитрий Ахмадуллин, фотограф «Комсомолки», и два фрилансера – Игорь Кожевников и Василий Дейнеко.

Объектами их съемок были кавалерийский взвод, работа антинаркотического спецназа, кинологической службы и многое другое. 7 декабря победители получили благодарности от краевого милицейского главка.