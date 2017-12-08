Фото: пресс-служба краевого следственного управления СКР

В следственном управлении СКР по Ставропольскому краю, сообщила пресс-служба ведомства, прошло награждение победителей ежегодного конкурса детского рисунка, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией, которые отмечается 9 декабря. Конкурс, начавшийся в 2013 году, из школьного стал краевым. В нем участвуют ребята в возрасте от 12 до 18 лет.

Нынче более тысячи мальчишек и девчонок из 8 городов и 26 муниципальных районов представили конкурсные работы на отборочный этапе, который проводился территориальными следственными отделами краевого следственного управления СКР.

Итак, известны имена победителей и призеров. В возрастной группе 12-14 лет 1 место разделили Екатерина Гавриченко из Детской художественной школы Ставрополя и Маргарита Барнаш из средней школы № 5 села Подлесного. Труновского района. В возрастной группе 15-18 лет 1 место присвоено Анастасии Свечкаревой из средней школы № 3 села Дивного Апанасенковского района.

Поздравляя финалистов руководитель следственного управления по Ставропольскому краю генерал-майор юстиции Игорь Иванов отметил, что в конкурсе с каждым годом участвует все больше школьников края, что говорит об эффективной профилактической работе, которую проводят сотрудники следственного управления.

Победителям и призерам вручены дипломы и памятные подарки.