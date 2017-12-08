Фото: пресс-служба УФССП России по Ставропольскому краю

В России проводится рейд по взысканию задолженности по алиментным платежам. В его ходе судебные приставы в Предгорном районе вернули матери и малышу 558 тысяч рублей, которые задолжал мужчина жене и маленькому сыну.

Взыскать деньги с него было не просто, рассказали в пресс-службе УФССП России по краю. Мужчина работает неофициально, денег на счетах нет. Нерадивого папашу ограничили в пользовании водительским удостоверением и правом выезда за пределы РФ, но эти меры не дали результата. Тогда приставы вынесли запрет на регистрационные действия с домом должника. И вовремя. Алиментщик собирался его продать.

Узнав о запрете, должник был крайне возмущен. Но после разъяснений судебных приставов осознал, что ничего сделать не сможет. Уже на следующий день мужчина принес расписку от бывшей жены о получении 558 тысяч рублей и на месте оплатил 39-тысячный исполнительский сбор.