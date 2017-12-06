Я абсолютно не удивилась, когда встретила Николая Анашкина, того самого энергичного поэта, который лихо отплясывал на летнем фестивале. На сей раз он похвастался собственноручно сделанным посохом, поскольку собирался предстать перед зрителями в амплуа Деда Мороза.
В Центре культуры и спорта города Изобильного зал стал наполняться, когда до начала фестиваля еще оставалась пара часов. Больше всего в участниках фестиваля лично меня поражает их умение делать то, что, на первый взгляд, никак невозможно. Из таких людей и Маис Мартиросян. Он лишился одной ноги, но и это вовсе не мешает ему танцевать... лезгинку. А еще армянский народный танец.
А вот Нина Ростовская. С картины, которую она держит в руках, смотрит ангел, расправивший крылья и устремившийся ввысь. Она на все руки мастер: и выжигать по дереву умеет, и танцевать, и петь, и рисовать. И остается только удивляться, как может в одном человеке сочетаться столько талантов. Создавать картины она начала, после того как региональное отделение фонда подарило ей набор для выжигания по дереву. А вот за пополнением навыков в восточных танцах приходит в местный клуб «Сияние». И. о. управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ Александр Писаренко отмечает:
– Цель фестиваля – по-новому взглянуть на наших сограждан с особенностями здоровья и непростой судьбой, объединив усилия для их поддержки и адресной помощи каждому.
На фестивале было много молодежи. Вот парень в очках отбивает барабанную дробь, двигая ногой в такт. А молодой человек на инвалидной коляске прочел стихотворение без запинки. А вот другой парень спел песню, аккомпанируя себе на гитаре. Кому посвящена эта любовная композиция, осталось в секрете.
Когда смотришь на таких людей, порой наворачиваются слезы. Однако не может не восхищать, что при своих ограниченных возможностях они обладают неограниченным желанием жить и стремиться учиться новому.