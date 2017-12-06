Серое зимнее утро, которое, казалось бы, могло предвещать только такой же обыденный день. Но я ошибалась. Не успела выпить утром чашку чая, как телефон разразился звонком. Это была Шокят Мухорамова – руководитель группы по связям с общественностью регионального отделения Фонда социального страхования, который проводил очередную благотворительную акцию, на этот раз в городе Изобильном. Это снова был фестиваль «На крыльях вдохновения!». Мы отправились в путь.

Фото регионального отделения ФСС Фото регионального отделения ФСС

Я абсолютно не удивилась, когда встретила Николая Анашкина, того самого энергичного поэта, который лихо отплясывал на летнем фестивале. На сей раз он похвастался собственноручно сделанным посохом, поскольку собирался предстать перед зрителями в амплуа Деда Мороза.

В Центре культуры и спорта города Изобильного зал стал наполняться, когда до начала фестиваля еще оставалась пара часов. Больше всего в участниках фестиваля лично меня поражает их умение делать то, что, на первый взгляд, никак невозможно. Из таких людей и Маис Мартиросян. Он лишился одной ноги, но и это вовсе не мешает ему танцевать... лезгинку. А еще армянский народный танец.

А вот Нина Ростовская. С картины, которую она держит в руках, смотрит ангел, расправивший крылья и устремившийся ввысь. Она на все руки мастер: и выжигать по дереву умеет, и танцевать, и петь, и рисовать. И остается только удивляться, как может в одном человеке сочетаться столько талантов. Создавать картины она начала, после того как региональное отделение фонда подарило ей набор для выжигания по дереву. А вот за пополнением навыков в восточных танцах приходит в местный клуб «Сияние». И. о. управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ Александр Писаренко отмечает:

– Цель фестиваля – по-новому взглянуть на наших сограждан с особенностями здоровья и непростой судьбой, объединив усилия для их поддержки и адресной помощи каждому.

На фестивале было много молодежи. Вот парень в очках отбивает барабанную дробь, двигая ногой в такт. А молодой человек на инвалидной коляске прочел стихотворение без запинки. А вот другой парень спел песню, аккомпанируя себе на гитаре. Кому посвящена эта любовная композиция, осталось в секрете.

Когда смотришь на таких людей, порой наворачиваются слезы. Однако не может не восхищать, что при своих ограниченных возможностях они обладают неограниченным желанием жить и стремиться учиться новому.