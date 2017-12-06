Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Продукты питания

По данным Ставропольстата, с начала текущего года (ноябрь 2017 г. к декабрю 2016 г.) индекс потребительских цен в нашем крае составил 102 %. В частности, продовольственные товары незначительно подешевели – на 0,2 процента, а непродовольственные товары и услуги теперь обходятся дороже (на 2,5 и 4,4 процента соответственно).

В ноябре подорожала плодоовощная продукция. Лидерами роста цен стали свежие помидоры и огурцы. А подешевели апельсины, виноград, груши, чеснок. Мясные консервы подорожали на 2,4 процента, колбаса – всего на полпроцента. Дешевле стала свинина на 1,2%, субпродукты мясные – на 1,1%, мясо птицы – на 0,9%, говядина – на 0,1%. Снизились цены на рыбу и морепродукты. Дороже стали яйца (на 7%), консервы фруктово-ягодные (на 4,6%), маргарин и маргариновая продукция (на 4,5%). Дешевле стали сахар (на 6,3%), вина виноградные (на 4,3%), консервы овощные (на 2,3%), мука (на 1,8%).

В итоге этих взлетов и падений стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по краю в конце ноября составила в расчете на месяц 3475,81 рубля и увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,9 процента.