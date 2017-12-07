Фото предоставлены краевым РО федерации всестилевого карате РФ

Состоялся открытый Кубок Ставропольского края по всестилевому карате. Мероприятие было посвящено памяти бойцов Ставропольского ОМОНа, погибших при исполнении служебного долга.

В соревнованиях участвовали 380 спортсменов, в том числе гости из Краснодарского края, Астраханской области и Кабардино-Балкарии.

По итогам соревнований победителем сразу в двух категориях стал Владислав Гресь, одолевший соперников в своей возрастной категории и среди мужчин старше 18 лет. Среди девушек в возрастной категории старше 18 лет лучшей стала София Журавлёва. В кумитэ среди мальчиков 10-11 лет победителем стал Денис Латунов. Юный спортсмен получил памятный приз за лучшую технику.

Кроме того по результатам мероприятия определили кандидатов в сборную команду края по всестилевому карате, которая будет представлять Ставрополье на всероссийских соревнованиях.