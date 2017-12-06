Фото пресс-службы краевого следственного управления СКР

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Ставрополе оперативное совещание. Речь шла о результатах и статистических показателей следственной работы, были отмечены положительные тенденции к снижению общего количества зарегистрированных преступлений в целом по стране и в Северо-Кавказском федеральном округе, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР.

Председатель СКР сделал акцент на положительной динамике по повышению качества и сокращению сроков следствия, обратил внимание на активизацию работы по нераскрытым преступлениям. Она, по его мнению должна вестись по конкретным планам совместной работы следователей и оперативников. Александр Бастрыкин заслушал доклады руководителей ряда следственных управлений об итогах работы за 10 месяцев 2017 года, информации о ходе расследования резонансных уголовных дел, находящихся в производстве следственных органов СКФО, дал рекомендации о дальнейшем расследовании.

В совещания принимали участие его заместитель Борис Карнаухов, руководители Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу и следственных управлений СК РФ, входящих в состав СКФО.