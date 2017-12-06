Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

7 декабря под председательством зампреда правительства Ставропольского края, председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности в крае Юрия Скворцова прошло заседание этой комиссии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. Главным был вопрос о мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Было отмечено, что с 25 ноября 2017 года по 10 января 2018 года органами надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по краю проводится работа, направленная на приведение мест проведения новогодних и рождественских мероприятий с массовым пребыванием детей, мест хранения и реализации пиротехнических изделий в пожаробезопасное состояние. Основным итогом работы должна стать полная готовность объектов и устранение всех недостатков.