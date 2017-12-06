Фото из архива администрации Александровского района

На базе МДОУ № 20 «Рябинушка» села Александровского состоялся финал конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года-2018», рассказали в администрации Александровского района.

Пять мастеров боролись за профессиональное признание. Конкурсанты представили презентации публичных лекций и мастер-классы. Профессиональный диалог педагогов состоялся в ходе ток-шоу «Профессиональный разговор», во время которого конкурсанты рассказали о современных подходах в воспитании личности ребенка. Победителем конкурса стала воспитатель МКДОУ № 8 «Матрешка» Н. Жирова, которая представит район в краевом этапе Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года-2018».