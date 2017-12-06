Фото пресс-службы ПАСС СК

В Ставропольском крае с 4 по 6 декабря прошли испытания Сиситемы-112, направленные на возможность введения её в промышленную эксплуатацию.

Специальная комиссия проверила готовность 34 единых дежурно-диспетчерских служб края, сообщили в пресс-службе ПАСС СК. Проведено тестирование персонала на оперативность реагирования на поступающие вызовы.

С 1 декабря 2016 года Системы-112 работает на территории Ставрополья в режиме опытной эксплуатации. Это позволило уменьшить время реагирования экстренных оперативных служб на 15-25%. Ежедневно в системе регистрируется до 3 тысяч вызовов. А к 2020 году в крае планируется заменить существующие экстренные номера на единый номер «112».

По словам начальника филиала СОВИ СК ПАСС СК Виктора Алексеева, испытания Системы-112 признаны успешными, она выполняет свои задачи в полном объёме, но также выявлен ряд недостатков, над которыми ещё предстоит работать.