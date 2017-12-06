Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В ДТП двух легковушек в Шпаковском районе пострадали 4 человека.

Утром 6 декабря 36-летний водитель автомобиля «Тойота Сиенна», двигаясь по автодороге «Обход села Верхняя Татарка», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота Авенсис», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В результате происшествия водитель «Сиенны», житель республики Дагестан, был доставлен в больницу с травмой головы и переломом локтя. 27-летний водитель «Авенсиса» получил сочетанную травму, а две его пассажирки – травмы головы и переломы костей носа.

Виновник ДТП не имел признаков опьянения, к ответственности за нарушения ПДД в последние два года не привлекался. По факту происшествия проводится проверка.