Фото пресс-службы краевого следственного управления СКР

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в гимназии № 24 Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова открыл церемонию принятия торжественной клятвы кадета обучающимися 8-го профильного кадетского класса СКР, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР. Глава СКР отметил, что «кадетские корпуса, кадетские общеобразовательные школы и классы, находящиеся под патронатом Следственного комитета, – это учебные заведения, которые прочно основываются на традициях нашего славного исторического прошлого» и подчеркнул: «Символично, что церемония принятия торжественной клятвы кадета проходит в дни, когда 76 лет назад Красная армия начала свое контрнаступление под Москвой».

После принятия торжественной клятвы председатель СКР, почетные гости и кадеты почтили память генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова и возложили цветы к его постаменту. Председатель СКР также вручил Диплом I степени Никите Полихову, обучающемуся 11-го профильного кадетского класса, одержавшему победу в конкурсе «Лучший кадет года». Встреча Александра Бастрыкина с кадетами завершилась брифингом, в ходе которого ребята имели уникальную возможность задать ему интересующие их вопросы.

На церемонии также присутствовали заместитель председателя СКР Борис Карнаухов, руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата СКР, руководители следственных управлений по субъектам СКФО, супруга генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова – Елена Юрьевна и другие.