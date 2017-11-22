ВТБ Капитал был признан лучшим оператором на рынке валютных инструментов в России по версии премии Foreign Exchange Awards 2018 журнала Global Finance.

Выбор победителей проводился с учетом таких критериев, как объем проведенных сделок, рыночная доля, глобальный охват, качество обслуживания клиентов, конкурентоспособность ценообразования и использование инновационных технологий. Также учитывалось мнение отраслевых аналитиков, руководителей глобальных корпораций и независимых экспертов.

Алексей Иванов, Руководитель Управления торговых операций на рынке инструментов с фиксированной доходностью ВТБ Капитал, отметил: «ВТБ Капитал постоянно инвестирует в развитие наших возможностей на рынке валютных инструментов за счет совершенствования технологий, привлечения ведущих профессионалов и повышения операционной эффективности, что позволяет нам оставаться лидером на рынке валютных инструментов в России и странах СНГ. Глубокое знание рынка позволяет предлагать наиболее оптимальные решения для наших клиентов, а признание со стороны профессионального сообщества является еще одним подтверждением достижений нашей команды в сегменте FX».

Премия Global Finance Foreign Exchange Awards вручается ведущим представителям рынка валютных инструментов в течение 18 лет.