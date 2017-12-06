287 человек СКФО прошли в федеральный окружной полуфинал конкурса «Лидеры России». Он пройдет в Пятигорске 10-13 декабря. Участников будут оценивать в 8 компетенциях. В программе конкурса командные деловые игры, кейсы на решение производственных и социальных управленческих проблем в постоянно меняющемся составе команд.

300 сильнейших управленцев страны сразятся в Москве на финале конкурса. Цель масштабного мероприятия – отобрать перспективных руководителей и помочь им развиваться дальше, сообщили в пресс-службе АППП РФ в СКФО.