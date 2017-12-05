Как мы уже сообщали, в столице Ингушетии Магасе прошел V Форум СМИ Северного Кавказа.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

За пределы Пятигорска он вы-ехал впервые, и, похоже, дрейф будет продолжен. На протяжении двух дней свыше пятисот журналистов из 127 средств массовой информации, представители власти, экспертного и делового сообщества, пресс-служб и блогеров обсуждали на площадках Научной библиотеки Ингушского государственного университета актуальные проблемы современных массмедиа и пути их решения, вопросы развития информационной политики регионов округа, а также принимали участие в насыщенной образовательной программе.

Форум открылся пленарным заседанием «Перспективы информационного сотрудничества России и стран Закавказья», где представители органов власти Казахстана, Абхазии, Южной Осетии и России приняли участие в обсуждении основных трендов мирового информационного сотрудничества, кооперации в области коммуникаций и вопросов гражданской дипломатии, а также в определении роли и задач региональной прессы. Кроме того был анонсирован проект большого пресс-тура по Северному Кавказу для иностранных СМИ, среди которых крупнейшие информационные агентства и медиа.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Почетные гости форума с экземплярами «Зари свободы», предшественницы «Ставропольской правды».

Затем состоялась первая экспертная сессия «Региональная пресса: тренды, проблемы, решения». Модератором встречи выступил первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич, а в числе спикеров фигурировали председатель Ассоциации СМИ СКФО Вадим Баканов и главный редактор газеты «Ставропольская правда» Василий Балдицын.

Основной темой обсуждения стала конкуренция зарегистрированных СМИ и различных блог-платформ в интернет-пространстве. Участники сессии сошлись во мнении, что сегодня их борьба за аудиторию носит недобросовестный характер, так как социальные сети и неофициальные ресурсы находятся в более выгодном положении. По словам Вадима Баканова, у зарегистрированных СМИ гораздо больше обременений: они подвергаются проверкам Роскомнадзора и других структур, платят налоги и несут ответственность за распространяемую информацию.

– Если эта недобросовестная конкуренция не закончится, мы рискуем потерять настоящие медиа и будем иметь дело с хаотичным интернет-пространством, – обозначил он свою позицию.

О необходимости грамотно пользоваться возможностями господдержки говорил Василий Балдицын, который в качестве члена экспертного совета Минкомсвязи РФ курирует Северный Кавказ. Размер федеральных субсидий региональной прессе вырос до полумиллиарда в будущем году, но многие редакции не знают или пугаются сложностей в оформлении документов, а то и бросают дело на полпути. Хотя процедура не столь уж и сложна, тем более что она ныне свободна от казначейского сопровождения.

В завершение дискуссии Александр Малькевич проинформировал собравшихся о проведении конкурса для средств массовой информации регионов округа на лучший материал о повышении правовой культуры избирателей.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Пока ведущий Дмитрий Щугорев представляет участников, депутат ГДРФ Елена Бондаренко успевает запечатлеть зал

Далее прошел первый блок мастер-классов, посвященный современным трендам журналистики и интеграции средств массовой информации в социальные сети.

На одной из образовательных площадок ведущий и корреспондент телеканала «Россия-24» Дмитрий Щугорев и обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолётов беседовали с участниками об особенностях работы тележурналистов. Основываясь на собственном опыте, спикеры определили ключевые вехи в истории телевещания и выделили основные отраслевые тренды, которые возникнут в ближайшем будущем.

На другом мастер-классе участники форума вместе с амбассадором Youtube Татьяной Ивановой и директором управления по стратегическому партнерству социальной сети Одноклассники Александром Володиным рассматривали форматы работы СМИ в социальных сетях.

Татьяна Иванова открыла дискуссию с тезиса о том, что нельзя противопоставлять традиционные и новые СМИ, ведь разница между ними лишь в подходах к получению информации и методах ее обработки. Участники мастер-класса определили основные направления развития журналистики в социальных сетях и пришли к общему выводу, что главная задача современных СМИ – расширять аудиторию и экспериментировать: анализировать и изучать новые площадки, не ограничиваться одной платформой, тестировать форматы и механику работы с ними.

В последние два года федеральные и сетевые СМИ стали более взвешенно подходить к подаче происходящих на Кавказе событий. К такому выводу пришли участники экспертной сессии «Специфика освещения этноконфессиональной тематики в СМИ», завершившей первый день работы форума. Ее модератором выступила член Общественной палаты РФ Вероника Крашенинникова.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Прямой эфир телекомпании «Своё ТВ» собирал немало именитых гостей

Предваряя дискуссию, она за-острила внимание на проблемах в отражении тем, носящих этническую и религиозную окраску. Главными среди них являются незнание этноконфессиональной специфики и погоня за рейтингами, предполагающими негативный контент.

– Чтобы избегать подобных ошибок, журналистам нужно учиться корректно освещать такие темы и создавать позитивный информационный фон, уделяя больше внимания положительным событиям, – призвала журналистское сообщество Вероника Крашенинникова.

По мнению министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, журналистов центральных СМИ нужно знакомить с прекрасными традициями, культурой и природными красотами регионов Северного Кавказа в ходе пресс-туров, формировать информационную повестку федеральных каналов путем проведения интересных для медиа мероприятий.

Участники сессии отметили необходимость повышения компетенций СМИ в вопросах ислама, межнациональных и межконфессиональных отношений. И рекомендовали органам власти разного уровня найти возможность для организации образовательных курсов для журналистов из других регионов.

Заместитель начальника организационно-проектного управления администрации главы и правительства Республики Дагестан Зубайру Зубайруев подчеркнул важность формирования у молодежи общегражданской идентичности:

– В социальных сетях молодым людям навязывается противопоставление: либо ты мусульманин, либо гражданин. Но нигде в мусульманских странах никто не настраивает мусульман против государства. Эта позиция импортируется в Россию извне. Нам нужно реализовать свой общий проект: «Мусульманин – настоящий патриот и гражданин своей страны». В СССР были развиты институты интеграции: молодые люди разных национальностей совместно отдыхали в пионерских лагерях, служили в армии, учились в вузах. Существовали культурные, научные обмены. В настоящее время выросло поколение, не имеющее опыта жизни с представителями других народов. Нам нужно возродить интеграционные механизмы, – сказал он.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Выступает руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов

Руководитель Московского Кавказского клуба Шамиль Джафаров считает необходимым на законодательном уровне регулировать подачу информации межнациональной тематики на федеральных каналах.

– От четкой позиции СМИ во многом зависит урегулирование конфликтов внутри общества, – пояснил он, предложив регулярно снимать фильмы о разных временных пластах совместной истории кавказских народов в России, показывая не только ее героические страницы, но и курортный потенциал региона.

Председатель регионального отделения Российской ассоциации по связям с общественностью Алексей Гвинтовкин и представитель портала «Замполит» Анна Журавская вместе со специалистами регионального PR-сектора собрались для обсуждения стратегии и особенностей работы пресс-служб, выведя четыре основополагающие характеристики – открытость, доступность информации, оперативность, человечность, а также разобрали типичные ошибки, возникающие в их работе.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин (слева) и отец-основатель форума, ныне врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников

Также состоялся круглый стол «Взаимодействие СМИ и правоохранительных органов». Модератором встречи выступил Вадим Баканов. Вместе с руководителем департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александром Векличем, сотрудниками территориальных органов Росгвардии и региональных управлений Следственного комитета РФ участники обсудили вопросы сотрудничества силовых ведомств со средствами массовой информации.

Были рассмотрены частные случаи взаимодействия пресс-служб силовых структур и СМИ, определены этические стороны работы для исключения случаев нарушения прав редакций на получение своевременной информации. Выступившая на площадке старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ставрополью Екатерина Данилова отметила актуальность обсуждаемых проблем и поддержала предложение Вадима Баканова о целесо-образности перевода социальных сетей, сайтов, мессенджеров и других площадок на одно правовое поле со средствами массовой информации с целью установления равной для всех ответственности перед законом. Одновременно она подчеркнула, что работать приходиться здесь и сейчас, поэтому на сегодняшний день актуальным является вопрос присутствия правоохранительных органов в соцмедиа. В соответствии с рекомендациями центрального аппарата ставропольское следственное управление для доведения до населения информации о своей деятельности активно использует социальные сети.

На форуме состоялась презентация книги политолога Алексея Чадаева «Путин. Наши ценности». Автор книги уже известен российскому читателю по своему произведению «Путин. Его идеология», которое стало политическим бестселлером.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Председатель Ассоциации СМИ СКФО Вадим Баканов на церемонии награждения

Алексей Чадаев, представляя свой новый проект, рассказал, что одной из главных причин, побудивших его спустя 10 лет написать вторую книгу о президенте страны, стали события 2014 года, когда в состав России вошли Республика Крым и Севастополь.

– Если в первой книге главный герой – это президент и то, что он говорит людям, то главный герой новой книги – это сторонники Путина, это наши с вами сограждане, это представители путинского большинства. Это книга о ценностях, о том, почему и на какие решения реагируют люди, почему они поддерживают президента даже там и тогда, когда, как кажется, решения, которые он принимает, на первый взгляд, можно отнести к разряду непопулярных, – обрисовал идею новой книги Алексей Чадаев.

Логика произведения, по его словам, – это постановка и объяснение ряда парадоксов современной российской политики. Суть их в том, что, несмотря на происходящие события и деструктивное влияние извне, Россия остается единым и сильным государством с высоким уровнем доверия его главе.

Пленарное заседание второго дня форума было посвящено вопросам взаимодействия органов власти и прессы, а также специфике формирования информационной повестки в СКФО.

В обсуждении приняли участие министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Валерий Попков, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков, глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров, а также врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Началу живого разговора предшествовало видеоприветствие полномочного представителя Президента РФ в СКФО Олега Белавенцева. Он отметил ряд особенностей юбилейного форума, который впервые проводится не в Пятигорске, а в одном из субъектов округа. Среди участников – гости из сопредельных с Россией государств, что является заявкой на дальнейший международный статус.

– Здесь в живом общении вы находите пути и инструменты для решения важнейшей задачи – создания позитивного образа Северного Кавказа в информационном пространстве страны. Совместно с государственными институтами вырабатываете ту профессиональную стратегию, которая помогает доводить до населения только достоверные и объективные новости. Желаю вам, уважаемые коллеги, удачи в вашей очень интересной и важной для общества работе, – обратился к участникам Олег Белавенцев.

Также был зачитан приветственный адрес директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии Виктора Золотова.

Лев Кузнецов, приветствуя организаторов и участников форума, отметил, что во главе угла информационной политики на Кавказе должно стоять не только распространение положительной информации, но и формирование объективного восприятия территории людьми, проживающими как на ней, так и за ее пределами. Согласно приведенной им статистике, начиная с 2013 года позитивное информационное присутствие Северного Кавказа в СМИ увеличилось более чем в 2,5 раза.

Серьезную проблему в ходе дискуссии затронул Игорь Баринов. Он подчеркнул, что сегодня, в условиях, когда современная система образования не передает детям знания о многообразии народов России, эта важная функция ложится на средства массовой информации, которые не всегда добросовестно относятся к ее выполнению.

– При освещении новостей с Кавказа с его этническим и культурным многообразием главным лозунгом должна стать фраза «не навреди». Журналист обязан заранее просчитать все последствия от своих слов. Не нужно замалчивать факты, но при этом информация должна быть ответственной и взвешенной.

В завершение пленарного заседания стало известно, что в следующем году Форум СМИ Северного Кавказа получит новую прописку. Журналистов и гостей примет столица Чеченской Республики город Грозный.

По традиции работа на форуме не ограничилась дискуссиями, а приобрела форму конкретных соглашений. В целях укрепления и развития взаимовыгодных связей между Ингушетией и Псковской областью было заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Также было подписано соглашение о сотрудничестве между Ингушетией и Российской ассоциацией по связям с общественностью.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Диплом победителя конкурса получает пресс-секретарь администрации Железноводска Мина Ахвердиева

На протяжении всего форума работала ставшая традиционной выставка СМИ. На восьми площадках проводилась презентация успехов и достижений ведущих региональных средств массовой информации. Запуск новой телекомпании в Северной Осетии, пилотные выпуски телепередач, прямые эфиры ток-шоу в передвижной студии Ставропольской телекомпании «Своё ТВ», демонстрация новейших технологий – лишь малая часть того, что увидели и в чем приняли участие гости экспозиций.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Журналисты сильны и в лезгинке

Завершился форум красочной церемонией награждения победителей ежегодной премии «Медиа Кавказ». Награды получили 19 журналистов и представителей пресс-служб, работы которых набрали больше всего баллов в голосовании регионального и федерального жюри.