Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

5 декабря около 21:30 в Ессентуках «ВАЗ-21074» врезался в «Ладу Калину» и снес дорожные ограждения. ДТП произошло на улице Пушкина, по которой двигался нарушитель, не предоставивший преимущество в движении на перекрестке неравнозначных дорог «Ладе». Он остался цел, у водителя-потерпевшей перелом колена и ссадины. Рулевой «ВАЗа» в момент аварии был трезв, но за последние 2 года неоднократно нарушал ПДД. Выяснилось, что у его автомобиля неподходящие по размеру шины, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.