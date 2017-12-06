Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК

На Втором Международном форуме «Тепличные комплексы России» в Москву приехали более 500 представителей крупнейших инвесторов отрасли России и стран СНГ. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров принял участие в пленарном заседании «Инвестиции в тепличные комплексы. Планы правительства и инвесторов».

С 2012 года в стране построено 778 га теплиц, на них трудоустроено около 25 тысяч человек. По итогам прошлого года тепличный сектор стал самым быстрорастущим в структуре отечественного АПК. 5 лет назад 64% тепличных овощей в России были завезены из-за рубежа, теперь 62% этой продукции производится в стране. И Ставрополье на втором месте по производству тепличной продукции. На первом Кубань. На третьем Татарстан и Башкирия.

– Это наши флагманы. Равняемся на них, – сказал Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв.

Урожайность в российских теплицах практически равна европейским. Достижению способствовала господдержка инвестиционной деятельности, которую получает большинство проектов защищённого грунта, на Ставрополье благодаря ей было вложено 24 млрд рублей. И результаты можно считать прорывными. Так, Министр рассказал на заседании о недавно открывшемся комплексе холдинга «Белая дача» в Ставропольском крае. Его производительность – более 1,5 тысяч тонн томатов и 500 тонн салатных культур ежегодно. Такие темпы развития, по словам руководителя Минсельхоза РФ, через несколько лет позволят говорить об экспорте.

Немало в регионе и других достижений. Почти в два раза увеличилась площадь теплиц до 179 га. Идет сотрудничество с новыми партнерами из Азербайджана, планирующими построить тепличные комплексы. Большинство ведущихся сегодня в крае тепличных инвестпроектов будут завершены в 2020 году. Сейчас объем выпускаемой продукции комплексов за январь-ноябрь 2017 года составил 62 тысячи тонн и это обеспечивает до 400 млн рублей налоговых отчислений в год в бюджеты разного уровня, сообщили в пресс-службе губернатора СК.