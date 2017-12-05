В Москве и Ставропольском крае по материалам военных прокуроров возбуждены уголовные дела в отношении одного из субподрядчиков строительства космодрома «Восточный», сообщили в военной прокуратуре Восточного военного округа.

Космодром «Восточный»

При проверке исполнения контрактных обязательств сотрудники надзорного ведомства установили, что генеральный директор ООО «Управление механизации строительства» Андрей Толстиков умышленно представил в ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России» (с мая текущего года – ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам») подложные банковские гарантии. Цель - получить авансы по пяти договорам на строительство объектов космодрома «Восточный». В результате генподрядчик проплатил авансом около 800 миллионов рублей, однако генеральный директор договорные обязательства не выполнил, растратив большую часть аванса.

По материалам военных прокуроров в отношении Андрея Толстикова возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Многие СМИ кинулись считать, а сколько же всего украдено денег за четыре года при строительстве «Восточного» – первого российского гражданского космодрома. Этого не знает никто. Десятки административных и уголовных дел слились в сознании обывателя в одну большую кормушку…

Он и вправду большой: стартовый комплекс – это 83 сооружения площадью 45 тысяч квадратных метров, в одну смену работают 270 человек; технический комплекс (для подготовки перед стартом, в том числе заправка топливом) – 121 сооружение, площадь 170 тысяч квадратных метров, 1800 человек в смену.

«КП» вспоминает наиболее громкие случаи воровства на «Восточном», оговариваясь, что располагает только официальной информацией правоохранительных служб.

Итак, осенью 2013 года был отправлен в отставку руководитель «Дальспецстроя» Юрий Хризман. Позже на него было заведено уголовное дело о хищении денежных средств, речь шла о сумме, украденной за 2012 – 2013 годы, – не менее 1,8 миллиарда рублей. Вообще же на тот период Счетная палата России оценила масштаб ущерба в сумму около 12 миллиардов рублей.

В апреле 2015 года рабочие «Восточного» сидели без зарплаты четыре месяца, и только достучавшись на прямой линии до Президента России Владимира Путина, они получили около миллиарда рублей задолженности. Около 10 уголовных дел было возбуждено по фактам хищения и невыплаты зарплаты.

В 2013-2014 годы взятки за выигранные контракты, которые платили подрядчики руководителям строительства, достигали полумиллиона рублей. На начальника стройуправления завели уголовное дело.

СКР считает, цитирует «КП», что всего с «Восточного» было похищено более 15 миллиардов рублей. online812.ru останавливается на более скромной сумме в 5 миллиардов. Специалисты считают, что главная беда – система многоуровнего субподряда, которая и позволяла воровать так же многоуровнево. Хотя, признаем, и надсмотрщики за ходом строительных работ были также многоуровневые.

Можно оправдать все: мы же гражданский космодром построили, мы опять впереди планеты всей. А можно ужаснуться масштабам воровства.