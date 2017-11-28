Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ С новым годом!

Ставропольцы с малышами могут звонить Деду Морозу в любое время по номеру +7(8652)20-58-04. После нескольких гудков отвечает автоответчик. Дедушка задает вопросы и делает паузы, давая ребенку ответить. Новость активно обсуждают пользователи социальной сети «Вконтакте» в группе, посвященной Ставрополю. И как всегда мнения неоднозначны. Кто-то сетует, что волшебник в телефоне несовершенен – глуховат, причем критично: «По 3-4 раза одно и тоже переспрашивает или просит повторить». Других такая особенность волшебника не смутила: «Дочери очень понравилось, ребенку 5 лет и она верит в Деда Мороза».