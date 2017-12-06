Фото: Николай БЛИЗНЮК Николай Булаев Фото: Николай БЛИЗНЮК

На базе Пятигорского государственного университета прошел обучающий семинар «Молодежь Северо-Кавказского федерального округа – за свободные выборы», организованный ЦИК России совместно с Российским фондом свободных выборов и избирательной комиссией Ставропольского края.

Для проведения семинара на Северный Кавказ прибыла рабочая группа Центизбиркома во главе с заместителем Председателя ЦИК РФ Николаем Булаевым, эксперты Российского фонда свободных выборов, руководители структурных подразделений аппарата ЦИК России, представители молодежных избирательных комиссий и экспертного сообщества. От правительства Ставропольского края в работе семинара участвовала вице-премьер Ольга Прудникова.

Перед началом семинара Николай Булаев в беседе с журналистами представил основные направления подготовки к предстоящим выборам:

– Главная задача в эту избирательную компанию, которую мы ставим перед собой, – максимально проявить уважение к избирателям. Чтобы они это почувствовали. На этой площадке в Пятигорске мы будем обсуждать, как сделать так, чтобы у избирателя не было и тени сомнения в том, что его голос необходим, и именно он решает результат избирательной компании. Я сам избирался на всех уровнях и точно знаю, что избиратель очень тонко чувствует отношение избирательной комиссии к нему. Мне кажется, что молодые люди в роли наблюдателей с их обостренным чувством справедливости и даже с налетом идеализма способны привнести в работу избирательных комиссий в день голосования дополнительное чувство ответственности, совестливости. Мне кажется, избирательные комиссии готовы с молодыми наблюдателями сотрудничать.

Зам. председателя ЦИК сообщил, что во время предыдущих выборов на избирательных участках по всей стране работали более 400 тысяч наблюдателей. Центризбирком предполагает, что на грядущих выборах их будет значительно больше, потому что скоро вступит в силу Закон, который дает право выдвигать наблюдателей еще одной мощной структуре – Общественным палатам; как федеральной, так и региональным. ЦИК с ними уже заключил соглашение по подготовке корпуса наблюдателей.

Еще одно нововведение предстоящей избирательной компании – «мобильное голосование». То есть, каждый избиратель сможет в течение нескольких минут переадресовать свой бюллетень на любой избирательный участок в стране и там проголосовать. По оценке ЦИК этим правом воспользуются не менее трех миллионов избирателей.

Завершил свое общение со СМИ Николай Булаев словами:

– Предстоящие выборы во многом определят будущее России.

В ходе семинара прошли мастер-классы, интерактивные лекции, ситуативные игры, целью которых является подготовка активных участников общественного наблюдения на выборах Президента России в марте 2018 года.