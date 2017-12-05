Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В Ставрополе 5 декабря около 11:30 «КАМАЗ» с полуприцепом врезался в «ВАЗ-21140». Грузовой автомобиль двигался по улице 7-я Промышленная, при повороте на проспект Кулакова он не уступил дорогу легковой машине, которая проезжала по проспекту со стороны улицы Октябрьской в направлении переулка Буйнакского.

В результате у водителя «ВАЗа» перелом стопы. Как оказалось, пострадавший был лишен прав на 2 года за повторное вождение в состоянии опьянения. За рулем «КАМАЗа» находился трезвый мужчина, не являющийся злостным нарушителем ПДД, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.