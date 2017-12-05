Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

5 декабря около 14:30 водитель маршрутки рядом с Пятигорском сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

«ГАЗель» на большой скорости двигалась со стороны Минвод в направлении Нальчика. На 372 километре федеральной автодороги «Кавказ» в зоне видимости пешеходного перехода водитель сбил 70-летнего мужчину. Пострадавший с переломом основания черепа был доставлен в ЦГБ Пятигорска. В момент аварии 31-летний водитель «ГАЗели» без пассажиров, в личных целях. Алкоголя в его крови не обнаружено, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.