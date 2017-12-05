Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе в праздничные одёжки нарядятся не только основные улицы, магазины и общественный транспорт, но и дворы. Объявлен конкурс на лучшее оформление придомовых территорий.

Принять участие в нём могут управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и инициативные группы жителей многоэтажек. Необходимо только направить заполненную заявку с 5 по 18 декабря на почту culture07@mail.ru с пометкой «Лучшее оформление двора» или принести в комитет культуры и молодёжной политики.

В каждом районе назовут одного победителя. В этих дворах пройдут новогодние представления, сообщили в пресс-службе администрации города.