В Северо-Кавказском федеральном университете прошел Германо-российский форум СМИ. 20 молодых журналистов из Германии, Венгрии, Азербайджана, Казахстана, России и ведущие представители медиасообщества обсудили насущные вопросы профессии и пути их решения. Уже в четырнадцатый раз молодые журналисты из стран СНГ и Германии собираются в России. Мероприятие проводилось для знакомства и взаимного обмена опытом. На этот раз организаторы обозначили тему так: «В лабиринтах «постправды»: СМИ Германии и России в условиях новой цифровой реальности».

По словам представителей Германо-российского форума, Ставрополь для проведения этого мероприятия выбран не случайно. Город лидирует по показателям научного потенциала вузов. Уникальное географическое положение обеспечивает коммуникацию между представителем разных народов, что позволяет рассматривать актуальные вопросы и проблемы с разных сторон.

Ведущие эксперты в области журналистики выступили с результатами своих исследований. Директор и учредитель АНО «Информационная культура» Иван Бегтин в рамках доклада «Технологическая трансформация общества и специфика потребления информации» говорил о журналистской работе с big data (большими массивами данных).

Профессор Высшей школы экономики Мария Пильгун представила новые медийные форматы и примеры удачных мультимедийных материалов в СМИ.

Старший советник Бюро Представителя по вопросам свободы СМИ ОБСЕ Андрей Рихтер прояснил правовые аспекты функционирования журналистики в мире, классифицировал нормативно-правовые акты, в рамках которых существуют мировые СМИ.

Кроме того, выступили эксперты из Германии – доцент Высшей школы СМИ, коммуникации и экономики (HMKW), член инициативы «Прояснение новостей» Эдит Дитрих, конвергентный журналист SWR Мариус Райхерт, редактор социальных сетей Каролин Шварц, журналист и автор нескольких книг Томас Бауманн. Координатор Германо-Российского Форума СМИ Барбара Шахт провела обучающий тренинг в формате командной работы «мировое кафе», который предполагает решение определённой проблемы в малых группах и представление результатов на аудиторию.

Участники форума посетили три редакции ведущих телевизионных СМИ города и края: «Свое ТВ», «АТВ» и ГТРК «Ставрополье», где пообщались с местными журналистами. Как отмечает заведующая кафедрой журналистики СКФУ Ольга Лепилкина, это бесценный опыт международного общения и сотрудничества.

– Немецкие эксперты представляли опыт СМИ своей страны, российские – отечественный опыт. В основном, обсуждались новые медийные форматы, технологии мобильного репортерства, работа в Интернете и т.д. Обсуждение касалось вопросов профессиональной этики и профессиональной журналистской деятельности, в том числе выражалась критическая точка зрения на современные медиа. Благодаря форуму, студенты СКФУ смогли услышать выступления столичных и зарубежных медиаспециалистов, приобрести навык организации медиамероприятий.

Второй день работы форума запомнился участникам и экспертам экскурсией по историческим местам города. Журналисты увидели Тифлисские ворота, Крепостную гору, Казанский собор, памятник А.С. Пушкину. Экскурсоводы поделились интересными фактами из истории и современной жизни Ставрополя и дали гостям возможность увидеть вечерние красоты.

В последний день работы форума участники представили мобильные репортажи, сделанные в Ставрополе. Одной из групп больше всего запомнилась столовая СКФУ, другие – взяли интервью у одного из инициаторов создания мемориального панно «Мы победили». Были сюжеты о танке в парке Победы и о стадионе «Динамо».

Функционирование СМИ в условиях цифровизации уже не первый день занимает представителей разных стран: и маститых журналистов, и начинающих. Такие мероприятия позволяют найти пути решения сложностей, которые неизбежно возникают с развитием информационных технологий, обменяться опытом и получить новые знания от профессионалов своего дела. А вот вышли ли из лабиринтов «постправды» участники Германо-российского форума СМИ – увидим через несколько лет. Как говорится, время покажет.