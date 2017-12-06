В Тахтинском психоневрологическом интернате после капитального ремонта, выполненного в том числе и за счет краевого бюджета, заработал банно-прачечный комбинат.

Фото: Валентина ЛЕЗВИНА Заведующая прачечной Оксана Дёмочкина Фото: Валентина ЛЕЗВИНА Парикмахер Светлана Картышева

Пару лет назад губернатор Ставрополья Владимир Владимиров взял да и объехал все дома престарелых и интернаты. Узнать, как живут в социальных приютах те, у кого такие заведения стали единственным домом. Побывал он тогда и в Тахтинском психоневрологическом интернате в Ипатовском районе. Спросил у директора Александра Серикова: в чем нуждается заведение? Тот ответил:

– Нам бы банно-прачечный комбинат отремонтировать.

Это на самом деле проблема для социального учреждения, в котором живут 320 потерянных душ, люди, которые зачастую и вымыться сами как следует не могут. А банно-прачечный комбинат последние лет двадцать капитально не ремонтировался: что купаться, что стирать в нем было – выберем парламентское выражение – весьма и весьма неудобно. А уж сушить постельное и нательное белье на 320 человек - точно сущая мука. Все на улице, по старинке – на веревках и вручную. Впрочем, у Роспотребнадзора и пожарного надзора были замечания к старому зданию банно-прачечного комбината. Да и как не быть. Полы расшатались так, что стиральные машины на них просто прыгали.

Губернатор пообещал решить проблему. И слово сдержал.

Ремонт начали 25 августа, а уже 15 ноября он заработал в новом обличье. Такая быстрота – вынужденная, постояльцев без чистого белья не оставишь, так что и во время ремонта часть помещений и оборудование работали. А еще очень хотелось, чтобы комбинат скорее заработал в полную силу.

Впрочем, скорость выполнения строительных работ не пошла в ущерб качеству. У министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края не побалуешь. Министр Иван Ульянченко несколько раз приезжал, контролировал ход работ, делал замечания, к которым строители прислушивались. А еще есть в этом министерстве отдел комплексной безопасности, который возглавляет Иван Куликов. Помимо иных дел сотрудники отдела занимаются еще и тем, что контролируют качество строительных работ. И не просто по бумагам, а на месте все проверяют и оценивают как специалисты.

В отремонтированный банно-прачечный комбинат даже зайти приятно. Поверьте, что бывала и в прежнем здании – развалюха, по большому счету. Теперь это современное, обустроенное здание, в котором появилось и новое оборудование. А пульт управления котельной, который под присмотром оператора Александра Бежко выглядит весьма серьезно, – чем тебе не космический корабль. И Александр за своим хозяйством приглядывает так, что в случае любого недоразумения прибегает и днем, и вечером, и ночью.

Что отремонтировали? Да все! Потолки только оставили, там, где они еще могут служить. Полы, двери, окна заменили, со стен счистили килограммы штукатурки, старой краски. Собственно говоря, остался только каркас здания. Все остальное новое. Вместо шести душей сейчас двенадцать. Две банщицы не нарадуются – и свободнее стало, и чище, и постояльцы довольны. Конечно, душевые кабины есть в каждом корпусе, но это вечером обмыться. А раз в неделю – пожалуйста, банный день. И ногти обрезать, и спинку потереть – это делают банщицы. И волосы постричь – это забота парикмахера Светланы Картышевой. Санитарка-банщица Татьяна Кашуба утверждает, что все стало ровно в два раза лучше.

А в прачечном отделении (здесь работают восемь человек) появились две новые сушилки. Я думала, что это машины такие, а на самом деле это две огромные комнаты, где сушится белье. Там специальная температура и какая-то хитрая вентиляция, которая позволяет делать это максимально быстро.

Есть прибавление и в машинном парке. Купили в отремонтированный банно-прачечный комбинат две новые стиральные машины с загрузкой по 25 килограммов. Оставили и имевшуюся машину- «старушку». Она с 50-килограммовой загрузкой и вполне еще послужит, как и гладильный пресс. А еще вот сушильный барабан приобрели – нужен. И мебель здесь полностью поменяли. Оборудование купили за счет отчислений от пенсий проживающих, а вот склад отремонтировали за счет доходов подсобного хозяйства. Да-да, в этом интернате это возможно. Он практически единственный на Ставрополье, который имеет мощное подсобное хозяйство – скот и пашню. Так вот, зерна нынче продали на два миллиона рублей. Как же не вложиться, если бюджет Ставропольского края и пенсионный фонд так помогли.

Нашлась в обновленном банно-прачечном комбинате комната и для культорганизатора Людмилы Садмановой. Вязание, узелковый батик, вышивка бисером. Сразу и не поверишь, что все это под ее руководством освоили живущие здесь женщины. Сейчас вяжут варежки. По спецзаказу. Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края проводит творческий конкурс «Вместе теплее!». Туда и отправят самые красивые варежки.

В Тахтинском психоневрологическом интернате очень довольны так вовремя подоспевшей финансовой поддержкой из краевого бюджета. Но и сами плошать не хотят. Кроме уже упоминавшегося зерна за счет проведения торгов удешевили питание постояльцев. Да и подсобное хозяйство, в котором работают те из них, кому это по силам и в охотку, дает то же самое удешевление.

– Редиска, огурцы, зелень, лук, кабачки, – перечисляет Александр Сериков, – помидоры… и мясо 15 бычков пошло в столовую, и бараны свои есть, и свиньи.

– А что дальше? – спрашиваю, – бычков-то съели?

Оказывается, бычков уже купили новых и поставили на откорм. Особой породы – мясной казахской белоголовой. А сэкономленные деньги пошли не только на банно-прачечный комбинат. Отремонтировали второй корпус, заменили все окна в библиотеке, два склада. Заведующая промышленным складом Елена Золина радуется:

– Очень хорошо стало, уютно, красиво, у меня раньше даже своего кабинета не было, где найду свободный письменный стол, там и примощусь, а сейчас все есть. Через два месяца исполнится 21 год, как я в интернате работаю завскладом, таких условий у меня никогда не было.

Вот так затопленная с помощью краевой власти по-белому банька в Тахтинском психоневрологическом интернате дала старт еще для многих важных и полезных дел и начинаний.

– Укреплению материально-тех-нической базы организаций социального обслуживания, обеспечению комфортного и безопасного проживания граждан в организациях социального обслуживания мы уделяем повышенное внимание, – отмечает министр Иван Ульянченко. – Благодаря вниманию руководства края к социальной сфере, выделению средств на проведение ремонтных работ на сегодняшний день в нашей отрасли нет ветхих и аварийных зданий. Так, только в прошлом году были проведены ремонтные работы и мероприятия по обеспечению безопасности в шести организациях отрасли. В этом году помимо работ, выполненных в Тахтинском интернате, завершен ремонт жилых корпусов Изобильненского и Балахоновского психоневрологических интернатов, проводятся ремонтные работы в Степновском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, в краевом, Кировском и Нефтекумском центрах социального обслуживания населения, в социально-оздоровительном центре «Кавказ». На следующий год планируем провести ремонтные работы еще в шести организациях социального обслуживания.