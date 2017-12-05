Фото: пресс-служба минэкономразвития СК

В Ставрополе состоялась встреча с делегацией из Армении в Торгово-промышленной палате края. В переговорах участвовали президент ТПП СК Борис Оболенец, советник президента ТПП Республики Армения Карен Иванов, бизнесмены Армении и Ставрополья.

Гостям презентовали продукцию ставропольских производителей: растительные масла, десерты, макаронные изделия.

По словам Карена Иванова, рынок Армении насыщен российской продукцией, но, учитывая потенциал ставропольских производителей, сторона заинтересована в поставках текстиля, мясной и хозяйственной продукции, подсолнечного масла и автозапчастей. В ходе встречи обсудили надежность поставок, а также сотрудничество в формате В2В, сообщили в пресс-службе минэкономразвития СК. То есть когда субъекты работают не на рядового потребителя, а на другой бизнес.