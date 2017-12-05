Из достоверных источников, «СП» стало известно, что в ночь на 6 декабря задержан известный на Ставрополье экс-политик Андрей Уткин.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Андрей Уткин

Чтобы уточнить информацию, наш корреспондент позвонил в следственное управление Следственного комитета по СК, ГУ МВД по СК, там сказали: мы к этому непричастны. В ФСБ Ставропольского края ответ был, пожалуй, более информативным: мы ничего об этом не можем сказать... Вот и гадай на кофейной гуще, кому понадобилось вспомнить об уголовном деле, фигурантом которого Андрей Уткин стал еще в октябре, когда его и работника краевого минздрава Инну Намм заподозрили в превышении полномочий. По версии следствия, тогда в вину им было вменено устройство на целевое бюджетное место в Ставропольский медицинский университет дочери бизнесмена и депутата парламента Дагестана. При этом она не подавала документы и не сдавала экзамены.

Андрей Уткин, проработав больше года полпредом губернатора по восточным районам, в июле 2016-го этот пост покинул.

Напомним, что десять лет назад Андрей Уткин стал участником победного триумфа партии «Справедливая Россия» на выборах в Думу края и возглавил краевой парламент. Правда, в этой должности пробыл недолго. На спасение проигравшей партии была брошена «тяжелая артиллерия» из Москвы. Возбужденное против него уголовное дело стало причиной его многомесячной отсидки в Ростовском СИЗО. Суд проходил в Ставрополе в особом порядке. Уткин признал свою вину и внес в казну нанесенный ей ущерб в размере около одного миллиона рублей. Выйдя из здания суда и окруженный журналистами, произнес запомнившуюся всем фразу: «Больше никакой политики!» И с тех пор о нем долго не было слышно.

Вернулся к работе он по призыву губернатора Владимира Владимирова. И хотя вот уже больше года, как отошел от дел, политика, выходит, его все же достала. Многие эксперты оценивают новое задержание как именно политическое.

Как бы то ни было, Андрей Уткин вновь в центре скандала. И вновь при всеобщем молчании силовых структур. Такая закрытость становится традицией. Может, неслучайно, все вокруг твердят, что собственно «политическую могилу» роют фигуре рангом повыше. Но делиться с народом этими секретными материалами, похоже, никто не собирается.