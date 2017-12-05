Фото: пресс-служба губернатора СК

В Совете Федерации состоялся круглый стол «Инициативное бюджетирование как важный фактор социально-экономического развития субъектов Российской Федерации». Его провел председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам верхней палаты российского парламента Сергей Рябухин. В обсуждении принял участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, который сообщил, что за десятилетие география программы местных инициатив выросла с 72 муниципалитетов на востоке Ставрополья до территории всего края. В 2017 году, объявленном Годом поддержки местных инициатив, число потенциальных участников этого проекта впервые выросло до 336. В этом году более чем в 3 раза было увеличено финансирование программы из регионального бюджета и составило 200 миллионов рублей. В 2018 году охват станет еще шире. Если раньше программа была адресована исключительно сельским населенным пунктам, то теперь принять в ней участие смогут и городские территории. Для этого краевое финансирование доведено в следующем году до 300 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора.