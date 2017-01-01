Подведены итоги и определены победители Всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг»-2017.

Золотой гонг

За годы своего существования конкурс (он проводится с 1994 года), по мнению большинства его участников, стал настоящим смотром профессионального мастерства журналистов печатных и электронных СМИ, редакций, корпоративных изданий и издательских домов. «Золотой гонг» остается одним из наиболее привлекательных и авторитетных форматов, позволяющий объективно оценить творческие достижения.

Учредитель и организатор конкурса – Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС). Участники – редакционные коллективы и отдельные журналисты печатных средств массовой информации, интернет-издания, издательские дома.

Конкурс проводится при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ. Многолетний официальный партнер конкурса – Межрегиональное агентство подписки (МАП). Информационными партнерами конкурса в нынешнем году выступили 55 российских региональных СМИ.

А в Оргкомитет конкурса по различным номинациям поступило 137 заявок из 81 редакции. Экспертной группой проанализировано более 3,5 тысяч публикаций.

ПОБЕДИТЕЛИ В ОСНОВНЫХ НОМИНАЦИЯХ:

Газета «Ставропольская правда», главный редактор Василий Балдицын, г. Ставрополь, номинация «Новая жизнь старой газеты»; Газета «Весть», главный редактор Юрий Расторгуев, г. Калуга, номинация «Региональная газета года»; Игорь Ефремов, главный редактор газеты «Владимирские ведомости», г. Владимир, номинация «Редактор года»; Газета «Городские новости», директор – главный редактор Елена Южакова, г. Красноярск, номинация «За профессиональную и этичную подачу рекламы»; Газета «Советская Сибирь», генеральный директор ИД «Советская Сибирь» Наталья Шрейтер, г. Новосибирск, номинация «За укрепление взаимодействия органов власти и СМИ» Газета «Мещерская сторона», главный редактор Екатерина Сенина, г. Рязань, номинация «Результативность публикации»; Алексей Герасимов, заместитель главного редактора газеты «Час Пик», г. Верхняя Пышма, Свердловская область, номинация «Лучший материал года о проблемах культуры»; Гульгена Гильманова (Шигапова), корреспондент газеты «Ватаным Татарстан», г. Казань, Республика Татарстан, номинация «Лучший материал года о социальных проблемах»; Телерадиокомпания «Русский мир», главный редактор Любовь Курьянова, г. Москва, номинация «Интернет-издание года»; Журнал «Чердобряк», главный редактор Марина Танцырева, г. Пенза, номинация «Лучшее специализированное издание для детей и юношества»; Елена Тюрина, корреспондент газеты «Московский комсомолец» в Воронеже», г. Воронеж, номинация «Журналистский дебют года»; Алексей Кузьмин, внештатный корреспондент газеты «Орловский вестник», г. Орел, номинация «Акция года». Победители в специальных номинациях: Газета «Кировская правда», директор – главный редактор Василий Смирнов, г. Киров, специальная номинация АРС-ПРЕСС «Есть ли жизнь после 100?»; Ирина Кузова, директор-главный редактор ГАУ МО «Информационное агентство Солнечногорского района Московской области», г. Солнечногорск, Московская область, специальная номинация АРС-ПРЕСС «За активное участие в реализации проектов АРС-ПРЕСС в 2017 году»; Игорь Ефремов, главный редактор газеты «Владимирские ведомости», г. Владимир, специальная номинация Посольства Республики Беларусь в РФ; Юрий Расторгуев, главный редактор газеты «Весть», г. Калуга, специальная номинация Посольства Финляндии в России.

Компетентное жюри конкурса возглавлял Президент факультета журналистики Московского Государственного университета им. М. Ю. Ломоносова Ясен Засурский. В составе жюри: директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова, заместитель директора департамента государственной политики в области средств массовой информации Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Часовская, начальник управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Юрий Пуля, заместитель главного редактора «Российской газеты» Ядвига Юферова, вице-президент Ассоциации коммуникаций агентств России (АКАР) Владимир Евстафьев, исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) Софья Дубинская.

Церемония награждения победителей конкурса пройдет 7 декабря 2017 года в Красном зале Президент-отеля по адресу: Москва, Большая Якиманка, дом 24.

Редакция «Ставропольской правды» поздравляет коллег с победами и участием в столь престижном конкурсе. Светлых вам мыслей и легких перьев!