Фото: пресс-служба ГУ МВД России по краю

В отдел внутренних дел Петровского района поступило заявление от жителя города Светлограда: неизвестный поджог его автомобиль и электрооборудование во временной постройке. Материальный ущерб - более 80 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю. Злоумышленницу нашли, это 26-летняя местная жительница. А поводом для поджога стал конфликт, возникший на почве личных неприязненных отношений. Возбуждено уголовное дело за умышленные уничтожение или повреждение имущества Женщина задержана под подписку о невыезде и надлежащем поведении.