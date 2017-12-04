Фото: официальный сайт города-курорта Пятигорска

Пятигорским школьникам предлагают поучаствовать в Instagram-конкурсе на лучшее новогоднее поздравление города и его жителей. До 20 декабря нужно разместить видео в соцсети с хештегом #сновымгодомпятигорск. Возраст участников — от 7 до 18 лет. Отдельная ветка конкурса — для педагогов, они будут соревноваться друг с другом.

Победителем станет автор самого популярного видео. Его имя назовут 20 декабря в 12:00, награждение победителей среди педагогов назначено на 12:00 21 декабря, сообщили на официальном сайте города-курорта Пятигорска.