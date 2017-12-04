Фото: пресс-служба УФССП России по Ставропольскому краю

Судебные приставы Железноводского ГО УФССП России по Ставропольскому краю, сообщает пресс-служба ведомства, обязали администрацию города предоставить семье жилое помещение. После того как дом признали аварийным, мужчина обратился в суд, который обязал администрацию города предоставить членам его семьи на условиях договора социального найма благоустроенное жилое помещение. В течение установленных 3-х месяцев муниципалитет не исполнил решение суда. Тогда приставы вынесли постановление о взыскании с администрации 50-тысячного исполнительского сбора. Должник обратился в суд для отсрочки, который отложил производство на несколько месяцев, приняв во внимание доводы администрации. Все закончилось благополучно. В начале ноября семье предоставили благоустроенное жилье.