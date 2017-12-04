В селе Малые Ягуры Туркменского района прошел первый открытый межрайонный детский конкурс среди ансамблей и исполнителей на духовых и ударных инструментах.

Фото: Надежда БАБЕНКО Фото: Надежда БАБЕНКО

Духовая музыка давно уже стала символом Туркменского района, где существуют прославленные оркестры. Например, в селе Казгулак он создан еще в 1938 году.

А вот оркестр села Малые Ягуры под управлением дирижера Александра Савенко совсем юный – создан в 2012 году, но уже буквально через год коллективу было присвоено почетное звание народного.

Значимое событие в творческой жизни этого коллектива – победа в краевом смотре-конкурсе духовых оркестров Ставропольского края в 2016 году.

Гордость района – это еще и джазовый ансамбль «Экспромт», созданный на базе детского духового оркестра для большей исполнительской практики музыкантов. Половина из них дополнительно обучается в Светлоградской районной детской музыкальной школе.

Первое выступление «Экспромта» состоялось в 2013-м в Ставрополе, и уже через два года коллектив заслужил право выступить на гала-концерте ХХ, юбилейного джазового фестиваля в краевой филармонии. Сейчас ансамбль готовится к детскому джазовому конкурсу «Весенний блюз».

Детский духовой оркестр – это не только музыканты и дирижер, но еще и блестящая шоу-группа под руководством балетмейстера Анны Цапок.

На праздник приехали авторитетные гости – преподаватели Ставропольского краевого колледжа искусств Олег Щербин, Петр Ларин, Владимир Герасимов, Иван Макеев, директор Светлоградской районной детской музыкальной школы Ольга Распутняя, из Москвы прибыл воспитанник Малоягурского детского духового оркестра, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных Алексей Сеталов. Они и оценивали выступления конкурсантов.

И профессионалы, и конкурсанты подарили зрителям немало прекрасных мгновений, порадовали артистизмом, хорошей музыкой, которая дает силы жить, трудиться, созидать. Наконец наступил самый главный момент дня – подведение итогов. В своих возрастных категориях лауреатами первой степени стали ансамбль «Экспромт», солисты Цолак и Марлена Саргсян, Евгений Пуля и другие. Подавляющее большинство лауреатов – это воспитанники преподавателя Александра Савенко. Гран-при жюри единогласно присудило его ученику Владиславу Попову (на снимке), виртуозно исполнившему на саксофоне известную мелодию Генри Манчини «Розовая пантера».