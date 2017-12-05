Сотрудники ИК-1 УИС Ставрополья, сообщила пресс-служба ведомства, пресекли несколько попыток передачи осужденным запрещенных веществ. Один злоумышленник спрятал гашиш внутри карамельных конфет, наркотики нашел четвероногий Дик. А привез запрещенное 45-летний мужчина из Петровского района.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

Еще одним ухищренным способом попытался доставить запрещенное вещество на территорию ИК-1 житель Санкт-Петербурга. На имя 35-летнего осужденного он отправил бандероль, в которой содержались медицинские препараты, разрешенные к использованию в исправительном учреждении. Однако при досмотре содержимого в одном из препаратов – тюбике с каплями от насморка известной торговой марки - сотрудники колонии нашли порошок бледно-розового цвета, схожее по внешним признакам с наркотическим средством. Подозрительные капли были изъяты и отправлены на экспертизу, которая подтвердила, что жидкость содержит в составе психотропное вещество. Эти и другие случаи пресечения передачи запрещенных предметов в исправительные учреждения были рассмотрены на расширенном оперативном совещании при начальнике УФСИН России по Ставропольскому краю генерал-майоре внутренней службы Владиславе Никишине, которое прошло в ИК-6 хутора Дыдымкин Курского района.