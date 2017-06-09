В Сколково, в рамках форума «Моногорода: проектируем будущее» состоялась рабочая встреча руководителя приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» Ириной Макиевой с главой Невинномысска Михаилом Миненковым.

Фото: пресс-служба администрации Невинномысска Ирина Макиева и Михаил Миненков обсудили планы развития моногорода Невинномысск

Как рассказали в администрации Невинномысска, тема разговора – перспективы развития единственного на Ставрополье моногорода. Было отмечено, что впереди еще много работы по снижению зависимости экономики Невинномысска от деятельности градообразующих предприятий. Многое предстоит сделать и в плане улучшения качества городской среды.

В то же время было подчеркнуто, что масштаб уже прошедших в моногороде преобразований весьма велик. В Невинномысске благоустроены три главных улицы и девять второстепенных, зона отдыха, 22 двора многоквартирных домов, отремонтирован ряд важных социальных объектов, идет реконструкция парка «Шерстяник» и т.д.

Одновременно в городе создано почти 3 тысячи новых рабочих мест, привлечено более 12,5 миллиардов рублей инвестиций.

Также в ходе рабочей встречи Михаил Миненков и Ирина Макиева обсудили, какие конкретные шаги необходимо сделать в плане развития моногорода Невинномысск в ближайшие два года.