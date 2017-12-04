С 2003 года на Ставрополье в первые дни декабря проводится яркий и самобытный праздник – День казачки.

Фото краевого Дома народного творчества Фото краевого Дома народного творчества Фото краевого Дома народного творчества

В разные годы он успешно проходил в Кировском, Новоалександровском, Изобильненском, Предгорном, Кочубеевском районах, городах Буденновске и Ставрополе. Нынешний День казачки состоялся в Новоалександровском районном Доме культуры, куда съехались многочисленные участницы. На сцену ДК выходили фольклорные ансамбли, народно-хоровые коллективы, а мастера декоративно-прикладного творчества порадовали, как всегда, интересной выставкой предметов казачьего быта и культуры. Зрителей встречали участницы со своими группами поддержки, они представляли казачью кухню и культуру своих районов. Тут можно было продегустировать запеченную рыбу, пахлаву, курник, кашу в гарбузе, холодец и другие традиционные блюда. В целом День казачки давно перестал быть лишь конкурсом. Это особый мир традиционной народной культуры, где участники и зрители с упоением погружаются в эпоху казачьей старины.

Собравшихся приветствовали заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина, министр культуры СК Татьяна Лихачёва. представители комитета СК по делам национальностей и казачества, местных властей, краевого совета женщин. В числе организаторов праздника выступили краевой Дом народного творчества и Ставропольский краевой казачий центр. В программе праздника были показы конкурсных номеров «Судьба моя – казачество», «Казачка настоящая та, что работящая!», «Традиции и обряды родного края», выставка традиционной казачьей кулинарии и изделий декоративно-прикладного творчества «Казачья шкатулка». Огромный интерес вызвали традиционные обряды «Проводы в армию», «Сватовство», «Крестины», «Взятие под бурку», «Разрезание пут и посвящение в казаки». Некоторым участницам удалось представить и достаточно редко показываемые обряды. Так, Анна Ливенская продемонстрировала «Посвящение казачонка в охотники», а Снежана Анискина познакомила с традициями, существовавшими во время жатвы.

По итогам конкурса гран-при завоевала Руслана Санина из села Сенгилеевского Шпаковского района. Диплом первой степени у Екатерины Ерошенко из города Новоалександровска. Дипломы второй степени получили Снежана Анискина (г. Ессентуки) и Валерия Кравченко (станица Галюгаевская, Курский район), дипломы третьей степени – Елена Гришина (г. Пятигорск) и Анна Ливенская (пос. Советское Руно, Ипатовский район). Особый диплом «За сохранение казачьей культуры» вручен Екатерине Кунтаевой (с. Винсады, Предгорный район), Людмиле Сопневой (с. Грушевское, Александровский район) и Жанне Андриановой (с. Кочубеевское, Кочубеевский район).