В Невинномысске определяют порядок проведения общественных обсуждений по проекту важной муниципальной программы. Она предусматривает формирование в 2018-2022 годах современной городской среды. В связи с этим депутатов Думы Невинномысска и специалистов управления ЖКХ горадминистрации собрал специально организованный «круглый стол».

Фото: пресс-служба администрации Невинномысска В Невинномысске обсудили реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

Одно из прозвучавших в его ходе рациональных предложений: более тщательно подходить к сбору документов для участия в указанной программе. Здесь каждый депутат должен в своем округе оказать соответствующую помощь. Необходимо также взять на особый учет те дворы, которые более всего нуждаются в капитальном ремонте.

Еще одно предложение: комплексный подход к обустройству дворов. Нужно будет, исходя из количества заявок и числа жалоб, выявить расположенные рядом друг с другом самые «убитые» территории и делать в них общий ремонт.

А сегодня продолжается прием заявок на участие в программе формирования современной городской среды. Администрация Невинномысска призвала управляющие компании также активнее помогать жителям в подготовке соответствующих документов.