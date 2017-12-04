Одно из прозвучавших в его ходе рациональных предложений: более тщательно подходить к сбору документов для участия в указанной программе. Здесь каждый депутат должен в своем округе оказать соответствующую помощь. Необходимо также взять на особый учет те дворы, которые более всего нуждаются в капитальном ремонте.
Еще одно предложение: комплексный подход к обустройству дворов. Нужно будет, исходя из количества заявок и числа жалоб, выявить расположенные рядом друг с другом самые «убитые» территории и делать в них общий ремонт.
А сегодня продолжается прием заявок на участие в программе формирования современной городской среды. Администрация Невинномысска призвала управляющие компании также активнее помогать жителям в подготовке соответствующих документов.