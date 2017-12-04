В Кисловодске началась реконструкция одной из старейших здравниц курорта – санатория Управления делами Президента Российской Федерации «Красные камни»

Фото: Николай БЛИЗНЮК Фото: Николай БЛИЗНЮК

В 30-е годы минувшего века на склоне Ребровой балки по проекту архитектора Мержанова воздвигли комплекс величественных зданий с колоннами, которые так любили тогдашние вожди пролетариата. В здании санатория был организован дом отдыха сотрудников ЦИК и Совета народных комиссаров СССР.

В годы Великой Отечественной войны в нем действовали госпиталя, в которых медики поставили на ноги сотни бойцов и командиров Красной Армии.

Фото: Николай БЛИЗНЮК

С 1947 года санаторий стал называться "Красные камни". Он, по-прежнему оставался самой элитной здравницей на курорте. В ней отдыхали космонавты, писатели, поэты, государственные деятели. В «Красных камнях» бывали Алексей Косыгин, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Борис Ельцин. С 90-х годов XX столетия санаторий "Красные камни" имеет статус Федерального государственного учреждения Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации.

Фото: Николай БЛИЗНЮК

Однако, даже элитные лечебно-профилактические учреждения со временем ветшают и перестают соответствовать современным стандартам. В Управлении делами Президента РФ решили устранить это противоречие – с конца сентября в санатории «Красные камни» началась масштабная реконструкция.

Помимо создания высокотехнологичной лечебно-диагностической базы, планируется построить новый бассейн, восстановить фонтаны, заменить инженерные сети, нарзанопровод и многое другое. Реализация столь масштабного проекта обойдется почти в три миллиарда рублей.

Фото: Николай БЛИЗНЮК

Сейчас в санатории полным ходом реконструируют хозяйственный корпус. Он будет перепрофилирован под лечебно-диагностический. Одновременно реконструируют котельную и другие объекты инфрастуктуры. На сегодняшний день почти весь санаторий превратился в стройплощадку, по которой вместо правительственных лимузинов снуют КАМазы, работают мощные экскаваторы, ходят люди в сигнальных рабочих жилетах.

Как сказали корреспонденту «СП» в администрации санатория, все строительные работы рассчитывают завершить в 2019-м году.