В Краснодаре прошел финал XXI турнира Лиги чемпионов ЮФО/СКФО по футболу 2017 года, в котором выступили победители чемпионатов республик, краев и областей Юга России. Очередной розыгрыш проходил по олимпийской системе с разъездами. В нем стартовали девять команд из восьми регионов. А в решающей игре встретились победители чемпионатов Ставрополья и Дона – «Электроавтоматика» и «Ростсельмаш».

История футбольной команды завода «Электроавтоматика» начинается в далеком 1965 году. Инициатором и вдохновителем создания футбольного клуба стал тогда главный инженер, а впоследствии генеральный директор предприятия и первый руководитель краевой администрации Евгений Кузнецов. Тогда команда называлась «Энергия». В 1965 году заводские футболисты выиграли Кубок края. После возрождения коллектива в 2010 году команда уже в следующем сезоне сделала дубль – стала чемпионом и обладателем кубка края. С тех пор еще пять раз заводчане становились чемпионами края и шесть раз выигрывали Кубок. Инициатором возрождения является генеральный директор ОАО «Электроавтоматика» Юрий Мишин.

И донской ФК «Ростсельмаш» также имеет давнюю историю: команда организована в 1930 году. В ее биографии много славных страниц вплоть до участия в европейских кубковых турнирах. В 2003 году клуб был переименован в ФК «Ростов». Нынешняя команда, призванная возродить былую славу комбайностроителей, была создана в 2014 году на базе коллектива «Прогресс» (с 2004 по 2013 год – «Аксай»). «Ростсельмаш» – чемпион области 2016 и 2017 годов, в Лиге чемпионов ЮФО/СКФО в прошлом году уступил в полуфинале, в этом сезоне выступил в финальном матче.

В четвертьфинале «Электроавтоматика» победила в Назрани местный «Строймаркет» – 4:0, а на ответную игру в Ставрополь соперники не прибыли. В полуфинале был переигран «Ахмат» из Хоси-Юрта, Чеченская Республика, – 1:1 на выезде и 2:0 дома.

Финал. 2 декабря. «Электроавтоматика» (Ставрополь) – «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) – 2:1 (2:0). Краснодар. Стадион КубГУ. Голы: Михаил Попов (8, 41) – Валерий Альшанский (54).

«Электроавтоматика» не единственный представитель Ставрополья, побеждавший в этом турнире. Первым обладателем почетного трофея стал в 1997 году тогда шпаковский «Витязь», повторивший успех и в следующем розыгрыше. А в 2000 году аналогичный успех праздновала буденновская «Жемчужина». Чаще других трофей выигрывала «Донгаздобыча» из Сулина Ростовской области – восемь раз, причем подряд. А «Электроавтоматика» повторила успех 2015 года и теперь является двукратным победителем Лиги чемпионов СКФО/ЮфО.