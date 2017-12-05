Фото: из архива газеты «СП»

В 2017 года размер ежемесячных выплат за третьего ребенка на Ставрополье составляет 7 795 рублей. Право на его получение семья получает однократно, в отношении одного ребенка — третьего или последующего, родившегося в период с 1.01.2013 по 31.12.2017.

По всем вопросам можно обратиться в комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя по адресу: ул. Ленина, д. 415-б, кабинет 201, или по телефонам: 56-66-87, 56-66-43.

Документы подают через МФЦ или на сайте Госуслуг, сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.