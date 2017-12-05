К нам в редакцию обратились коллеги из пресс-службы Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. Они пишут, что Олесе Кузьминовой из Ставрополя очень требуется помощь.

...В это невозможно поверить, но недавно у этой молодой и красивой девушки диагностировали лимфогранулематоз -болезнь Ходжкина. Это онкологическое заболевание, и Олеся нуждается в дорогостоящем лечении.

Олесе 31 год, она сотрудник Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. Девушка играет на скрипке и восхитительно поет. Добрая и любящая дочь, жена и мама! У Олеси есть четырехлетняя дочь, София, которая очень любит мамочку и мечтает о ее выздоровления. Семья – родители, муж и родственники – поддерживают Олесю и готовы бороться за ее жизнь.

На лечение требуется очень большая сумма денег, но надежда ЕСТЬ! Для обычной семьи из Ставрополя-сумма просто огромная. Но мы верим, что вместе мы сможем победить эту болезнь!

Обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой оказать помощь этой молодой девушке и ее семье!

Деньги можно перевести на карту Сбербанка отцу Олеси – Кузьминову Сергею Александровичу (4276 6000 2191 2544) либо по номеру телефона, привязанного к карте – 8-962-447-75-45.