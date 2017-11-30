В Ставрополе прошла 30-я конференция Ставропольского регионального отделения партии «Единая Россия», в которой приняли участие депутаты Госдумы. Партийное мероприятие прошло в музее «Россия. Моя история».

Геннадий Ягубов

Поздравляя коллег с 16-летием «Единой России», секретарь регионального отделения Геннадий Ягубов отметил, что за эти годы партия добилась реального авторитета. «Тысячи земляков выразили доверие кандидатам от нашей партии. А получить такое доверие возможно, только если есть результаты».

Лидер единороссов подчеркнул, что за последние несколько лет благодаря усилиям однопартийцев на Ставрополье сделано многое. «Сегодня даже оппоненты вынуждены признать, что «Единая Россия» работает. И работает хорошо!» – заключил он.

Геннадий Ягубов подытожил: построено больше 40 детских садов, появились новые современные физкультурно-оздоровительные комплексы, отремонтировано более 120 спортивных залов в сельских школах. С 2014 года возведено восемь школ, в которых учатся почти 5 тысяч учеников. Открыт перинатальный центр, в котором уже родилось почти 2,5 тысячи младенцев. За два года отремонтировано почти 100 объектов медучреждений.

Геннадий Ягубов обратил внимание на то, что министр ЖКХ России Михаил Мень назвал Ставрополье в числе лучших регионов по реализации проекта «Городская среда».

И впереди еще много работы. «На координационном совете по реализации национальной стратегии действий в интересах детей Президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести капитальный ремонт и оснащение детских поликлиник. Уверен, что в ближайшие три года мы сможем повысить качество и доступность медицинского обслуживания детей».

Геннадий Ягубов отметил, что работа по реализации программы не ограничивается партийными рамками. Многие пункты учтены при формировании бюджета. Так, бюджет 2018 года сохраняет социальную направленность. Он впервые сформирован бездефицитным. На реализацию социальной политики, образование, здравоохранение, культуру и спорт приходится более 65 процентов расходной его части.

На конференции избраны делегаты на XVII cъезд «Единой России», который пройдет 22-23 декабря в Москве. Представлять Старополье будут шесть секретарей лучших первичных организаций регионального отделения «ЕР». Делегатам пожелали достойно представить Ставрополье на cъезде.