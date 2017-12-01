Фото: пресс-служба ПАО «Энел Россия» Должность директора производственного филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» занял Дмитрий Казарин

На должность директора производственного филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» назначен Дмитрий Казарин. На этом посту он заменит Александра Ильенко, который осенью этого года завершил свою трудовую деятельность на филиале и ушел на заслуженный отдых, проработав в энергетике 37 лет.

Как сообщили в пресс-службе энергетической компании, Дмитрий Казарин до нынешнего назначения с декабря 2015 года занимал пост директора филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия». А свою трудовой путь он начал в 1996 году как раз на Невинномысской ГРЭС. Здесь его карьерный рост был отмечен многочисленными должностями: от машиниста-обходчика по котельному и турбинному оборудованию ПГУ до начальника котлотурбинного цеха №2.

Общий стаж вновь назначенного директора в энергетике насчитывает более 20 лет.