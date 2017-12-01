На должность директора производственного филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» назначен Дмитрий Казарин. На этом посту он заменит Александра Ильенко, который осенью этого года завершил свою трудовую деятельность на филиале и ушел на заслуженный отдых, проработав в энергетике 37 лет.
Как сообщили в пресс-службе энергетической компании, Дмитрий Казарин до нынешнего назначения с декабря 2015 года занимал пост директора филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия». А свою трудовой путь он начал в 1996 году как раз на Невинномысской ГРЭС. Здесь его карьерный рост был отмечен многочисленными должностями: от машиниста-обходчика по котельному и турбинному оборудованию ПГУ до начальника котлотурбинного цеха №2.
Общий стаж вновь назначенного директора в энергетике насчитывает более 20 лет.