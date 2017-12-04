Человечество продолжает уплетать блага цивилизации. Процесс эволюции и совершенствования необратим, поскольку люди быстро привыкают ко всем новшествам. Ими в свое время стали книги, газеты, а следом и Интернет. В любое время можно сделать запрос в своем карманном гаджете – и вот необходимая информация уже на ладони. Но полезна и безопасна ли она? Распознать некачественный информационный продукт под яркой упаковкой умозаключений и доводов становится все сложнее. Причем предложить его вам может кто и где угодно: милейшая старушка в маршрутке или аноним в Интернете. Ныне на животрепещущей проблеме сортировки качественной и достоверной информации от сущего мусора функционируют мощные механизмы воздействия пропагандистов и подстрекателей. Как распознать экстремизм в любом его проявлении и самому не попасть под статью, должен знать каждый.

Знай врага в лицо

Познакомимся поближе. Итак, экстремизм – это приверженность крайним взглядам и методам действий, подразумевающих провокацию беспорядков и вовлечение в террористические акции. Главными инструментами являются так называемые экстремистские материалы. Призыв к экстремистской деятельности может принимать любые формы: от печатной до аудио и визуальной. Чтобы не попасться на удочку и не стать ведомым, стоит присмотреться к тому, что вы смотрите, слушаете или читаете.

Начнем с того, что каждый уважающий себя экстремист будет всеми способами оправдывать терроризм. Важно помнить, что не все террористические группировки считаются таковыми на территории нашей страны, например, ливанская «Хезболла». Принять решение о запрете той или иной организации может лишь суд, поэтому позитивные высказывания в адрес разрешенных в России группировок считать проявлением экстремизма нельзя. Узнать, запрещена ли в нашей стране та или иная организация, можно на сайте Национального антитеррористического комитета nac.gov.ru.

Экстремистские материалы нацелены на возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Они подразумевают призывы к убийству, избиению, а также выселению представителей определенной национальности, вероисповедания и социальной группы. Доходит до унизительного сравнения с животными, неодушевленными предметами и высмеивания значимых исторических событий, национальных и религиозных святынь. Порцию направленной на возбуждение неприязни и розни критики может получить любая социальная группа, будь то мужчины, женщины, медики, полицейские или циркачи. Важной чертой здесь является публичность высказывания. Будет ли человек продвигать свои взгляды в Интернете, листовках или же станет декларировать идеи в очереди за хлебом – Уголовный кодекс предусматривает наказание по каждому из таких случаев. Вот вам пример: в Минеральных Водах год назад за ксенофобные высказывания в адрес женщины против мужчины было возбуждено уголовное дело.

В тесной связи с возбуждением розни находится притеснение интересов человека из-за его национальной, религиозной и языковой принадлежности. Если в публичном заявлении кто-либо будет выступать за неравноправие – дескать, не достоин этот человек жить и работать наравне с нами, – этот гражданин опасен, смело проходим мимо.

Преступление и наказание

Антиэкстремистское законодательство существует в стране с 2002 года и продолжает расширяться и совершенствоваться. Оно основывается на Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» и включает в себя статьи Уголовного кодекса, Кодекса об административных правонарушениях и некоторые положения, относящиеся к гражданскому праву. Согласно закону, информационные материалы признаются экстремистскими судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов.

Определить, какой именно фрагмент текста формирует положительное отношение к экстремизму, должен лингвистический анализ. Экспертное сообщество, в которое входят религиоведы, теологи, философы, психологи и лингвисты, подробно изучает речевые обороты и смысловые конструкции, чтобы определить степень их влияния на умы аудитории. Система логичная, но не без недостатков. О них рассказал руководитель миссионерского отдела Ставропольской и Невинномысской епархии, член общественного совета ГУВД по СК, следственного комитета СК и минюста СК отец Антоний (Скрынников). По его мнению, компетентность некоторых экспертов оставляет желать лучшего. В качестве примера он приводит решение Выборгского суда Санкт-Петербурга о признании перевода «Нового мира» экстремистским материалом:

– Этот перевод сделан Свидетелями Иеговы. При всех подтасовках, изменениях и научной несостоятельности все же в основном массиве текст остался Библией. Есть смысл запретить комментарии и толкования к Священному Писанию, а не саму книгу.

Второй проблемой Отец Антоний видит скорость появления экстремистских материалов, которая не позволяет своевременно вносить их в список запрещенных. Особенно это касается различной ваххабитской литературы, листовок, брошюр и всего подобного.

Правомерно или нет признан материал экстремистским, но считаться с решением суда необходимо. Узнать подноготную подброшенной в почтовый ящик книги и проверить легитимность внушающего подозрение файла можно с помощью федерального списка экстремистских материалов. Он составляется Министерством юстиции России на основании копий вступивших в законную силу решений судов о признании информационных материалов экстремистскими. Актуальная версия списка поддерживается на сайте Минюста РФ и всегда доступна для просмотра. Считаются незаконными не только статьи, буклеты, видеоролики и аудиозаписи, но и целые страницы в социальных сетях. В списке можно встретить довольно известные фильмы, мультфильмы и книги, которые много лет не попадали под запрет. Пролистать список стоит и для самопроверки. Допустим, захотелось вам угостить своих подписчиков резонансным репостом, а вы возьмите да сверьтесь с документом. Так убережете себя и свою аудиторию от опасного контента. Беспокоятся, как бы что опасное не разместить от своего имени, и профессиональные журналисты, блогеры и фотографы. Согласно данным Центра защиты прав СМИ, за консультацией по вопросам экстремизма к ним обращались 90 раз. Попасться можно и на хранении запрещенных материалов, как это сделал житель Ставрополя, которого оштрафовали за хранение брошюр Свидетелей Иеговы, так как эта организация в августе была признана экстремистской.

Случайного репоста быть не может

Только ленивый не рассуждал об увеличении роли Интернета в жизни общества. За последний десяток лет он из диковинного средства развлечения и узконаправленного инструмента стал частью повседневной жизни. Однако не каждый осознает, что сетевое пространство не место для откровенных бесед и неосторожных заявлений. Экстремистов Интернет привлекает возможностью создания электронной площадки. На прошлой неделе осужденного в 2010 году за подготовку подрыва Новгородского кремля уроженца Кисловодска приговорили к двум годам колонии строгого режима за экстремистский пост в соцсети ВКонтакте. Выяснилось, что во время отбывания срока мужчина надиктовал своей знакомой текст, который содержал оскорбления в отношении госслужащих, и попросил опубликовать его у него на странице. Как видите, даже находясь за решеткой, экстремисты всеми силами стараются проявлять активность.

У законопослушных граждан Интернет создает иллюзию свободы и безответственности за свои действия. Очевидный беспорядок подтолкнул власть к введению закона, ужесточающего меры по контролю за контентом в Интернете. Отныне недостаточно избегать призывов к противоправным действиям по отношению к людям в связи с цветом кожи, национальностью, вероисповеданием и прочим.

Обратите внимание на свое сетевое поведение, ведь для отстаивания собственных идей уже необязательно шагать вдоль улиц с транспарантами и выкрикивать лозунги. Это подметили не только пользователи, но и законодатели и исполнители, которые внимательно следят за обстановкой. Бывает и так: поставил лайк, сделал репост провокационной записи, а осознал ошибку спустя время. Или же захлестнула злость – негодование вылилось в комментарий или гневный текст. Следует забыть о приватности своего блога или аккаунта — вернее, исходить из того, что все, что вы пишете в Интернете, суд сочтет публичным. В прошлом году в Ессентуках девушка-блогер в резкой форме высказалась в адрес лиц иного вероисповедания. За комментарий она поплатилась возбуждением уголовного дела и штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Власть четко нацелена на наведение порядка в Интернете – в этом уверена заведующая кафедрой журналистики СКФУ Ольга Лепилкина. В соответствии с государственными контрактами, заключаемыми с краевым комитетом по делам национальностей и казачества, кафедра четвертый год проводит мониторинг информационных материалов, распространяемых на территории Ставропольского края через средства массовой информации и сеть Интернет, с целью выявления и оперативного реагирования на материалы экстремистской направленности. Как говорит О. Лепилкина, современному обществу, в особенности подрастающему поколению, необходимо четко уяснить правила поведения в Сети и понимать, что именно признается экстремизмом. Результаты мониторинга показали, что пользователей, допускающих высказывания с экстремистским уклоном, отнюдь не большинство. Среди них зачастую те, кто, вероятно, не осознает последствий своего речевого поведения. Молодежи свойственно бравирование, люди постарше высказывают свою досаду тем способом, который они считают подходящим. Многие ведутся на провокацию троллей – разжигателей споров и ссор в форумах и комментариях.

Как рассказал руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Ставропольского края Игорь Аникеев, стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Президентом России в 2014 году, к числу наиболее опасных видов экстремизма относит националистический, религиозный и политический. И если опыт противодействия первым двум в крае имеется - националистическому и религиозному экстремизму успешно противостоит комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачеству, то профилактикой политического экстремизма органам власти края еще предстоит заняться.

Политический экстремизм может проявляться в возбуждении ненависти либо вражды по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, политической партии или общественной организации, в том числе путем распространения призывов к насильственным действиям, прежде всего через Интернет, в вовлечении отдельных лиц в деятельность экстремистских организаций или групп, в проведении несогласованных акций, организации массовых беспорядков и совершении террористических актов.

Игорь Аникеев обратил внимание на то, что в отличие от 90-х годов XX века с их ростом сепаратизма, национализма, актуализации религиозного фактора (события в Чечне, Дагестане и др.) в последнее время именно политический экстремизм несет серьезную угрозу обществу. Как движущую силу его, как правило, воспринимает молодежь до 30 лет – студенты вузов и ссузов. Только в 2017 году на территории края прошло более 40 акций политического характера, из них 18 – сторонниками Алексея Навального и Вячеслава Мальцева. В 2016 году на выборах в Госдуму лидер «Артподготовки» В. Мальцев выдвигался от партии «Парнас». В ходе дебатов в эфире федеральных каналов он выступил с резкой критикой в адрес руководства страны и призывал к революции. Сейчас он находится за пределами страны и, по некоторым данным, подал документы на предоставление ему политического убежища во Франции. Однако его сторонники по-прежнему есть и на Ставрополье.

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Экстремизм многогранен в своих формах и способен легко подстроиться под требования времени. Конечно, он все еще встречается в виде бумажных листовок, книг и буклетов, но самой благоприятной средой для его развития на сегодняшний день является Интернет, ведь там проще скрываться под вымышленным именем или в закрытой группе. Тем не менее экстремисты стремятся охватить как можно больше людей и найти подход к каждому их типу. Но, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Если вам доведется столкнуться с материалом, признаки которого указывают на его экстремистский характер, поспешите заявить о нем и остановить его дальнейшее распространение. Для этого необходимо кликнуть по ссылке «Сообщить о противоправном контенте» на сайте Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (нцпти.рф) и заполнить небольшую форму.