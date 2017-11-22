Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Ставрополь активно оформляют к Новому году в единой концепции. Засияет буквально всё! Сейчас украшают остановки, парки, скверы, устанавливают арт-объекты. На Александровской площади размещён новогодний шар, каскад фонтанов засияет огнями, украсят все предприятия торговли и общественного питания, городской транспорт. Не разочарует обличье «Тоннеля желаний», Триумфальной арки на Карла Маркса.

На улицах Маршала Жукова и Артёма в границах улиц Дзержинского и Мира будут установлены десятки светодиодных консолей «Звезда». Стоит увидеть празднично оформленный проспект и площадь у музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя история».

18 новогодних ёлок расположатся во всех районах города, а перед ДкиС появится вечнозелёная 8 метров в высоту!