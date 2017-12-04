Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

5 декабря около 8 часов утра на 358-м километре федеральной трассы «Кавказ» вблизи посёлка Змейка (территория Минераловодского района) произошло столкновение четырех транспортных средств, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

По предварительным данным, водитель автомобиля Тойота Марк по неустановленным причинам не справилась с управлением, выехала на «встречку», где врезалась во встречный рейсовый автобус «Минеральные Воды – Пятигорск». После этого, Тойота по инерции столкнулась с «Ладой Калиной» и «Ладой Грантой».

Пострадали в ДТП два ребенка – пассажиры «Тойоты»: 12-летний мальчик получил травму головы, 9-летняя девочка – травму плеча. Во время движения оба ребенка были пристегнуты ремнями безопасности. Другие участники автоаварии не пострадали. На месте происшествия работают наряды ДПС, движение в данном направлении затруднено.