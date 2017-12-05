Фото: пресс-служба ГУ МВД России по краю

Ставропольский край принимает активное участие в социальной интернет-кампании «Пристегнись, Россия!», рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю. И чемпион мира по боксу Давид Аванесян – житель Ставрополья, профессиональный спортсмен и известный общественный деятель, находясь на очередной подготовке к бою в Лондоне, снял видеообращение. В нем он показал, как сам использует ремни безопасности и призвал фанатов и поклонников поступать также. Видеоролик спортсмен опубликовал на собственной странице, где количество просмотров за первые сутки составило более сотни тысяч.