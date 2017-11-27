Фото: пресс-бюро КШ им. А. Ермолова

В Ставропольской кадетской школе имени генерала А. Ермолова уже несколько лет экспонируется постоянно обновляемая выставка лауреата различных конкурсов в номинации «Фотожурналистика» фотографа «СП» Эдуарда Корниенко. Изюминкой нынешней экспозиции стали работы, принесшие ему награды международного агентства Reuters (Великобритания) и сразу несколько призовых мест в международном фотоконкурсе ND Awards 2017 (США).

Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, компьютеризированная система учета посетителей на КПП кадетки показала двухтысячного экскурсанта (без учета кадетов и преподавателей школы. — С. В.), им стал воспитанник объединения «Юные казачата» из села Кочубеевского Назар Наглов. Директор кадетской школы Алексей Хитров вручил ему памятный подарок.